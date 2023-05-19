Время империй прошло: Зеленский назвал Россию слабой и объяснил, почему Украина победит в войне

Глава государства акцентировал внимание на том, что нужно скоординировать усилия в интересах мира.

Президент Владимир Зеленский, выступая на саммите Лиги арабских государств, заявил, что Россия является слабой страной, а ее агрессивная политика происходит не от силы, а от осознания, что эпоха империй миновала. Зеленский подчеркнул, что Украине удается одерживать победы в войне, даже когда ее враг имеет преимущество в оружии.

Об этом пишет РБК-Украина.

Президент выразил свою уверенность в слабости России.

"Мы побеждаем ее даже тогда, когда у нее в руках больше оружия. Ее агрессивность происходит не от силы, а от осознания, что время империй прошло. Это потому, что время свободных независимых наций не истечет никогда. И Украина это доказывает, так же как и доказывает ваша Лига", — подчеркнул Зеленский.

Он также выразил приглашение участникам Лиги арабских государств для прямого сотрудничества с любыми посредниками Украины, чтобы скоординировать усилия в пользу мира и благополучия всех народов.

"И пусть наша с вами сила будет скоординирована ради покоя и блага людей всех наций", — подчеркнул президент.

Напомним, что Зеленский впервые за время войны встретится с премьер-министром Индии.

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