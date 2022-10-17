"Время объявить Бандеру и Шухевича своими героями" – Медведев угрожает Израилю через помощь Киеву

Медведев заявил, что помощь Киеву разрушит отношения Израиля с Россией.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что предоставление Израилем военной помощи Украине разрушит все отношения с Россией.

Свою очередную "пугалку" Медведев опубликовал в Telegram.

"Израиль вроде бы собрался поставлять оружие "киевскому режиму". Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами", — заявил он.

Медведев также сказал, что если Израиль будет поставлять Украине оружие, то ему "пора объявить Бандеру и Шухевича своими героями".

Помощь Израиля Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Израиль воздерживался от предоставления военной помощи Киеву.

Ранее Киев просил Израиль поставить системы противовоздушной обороны, учитывая успех израильского "Железного купола", а также дальнобойные зенитные ракетные комплексы "Барак-8". Однако Израиль пока отказался от этого, не желая "провоцировать Россию".

Президент Владимир Зеленский упрекнул Израиль в отсутствии помощи Украине, сказав, что "ошеломлен" этим.

Однако недавно издание The New York Times сообщало, что Израиль стал помогать Украине сражаться с иранскими дронами. Израильская сторона предоставляет Украине базовые данные разведки об иранских беспилотниках.

Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай выступил за предоставление Украине военной помощи.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что Израиль может передать Украине антидроновые ружья для борьбы с дронами-камикадзе иранского производства.

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