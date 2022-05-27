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"Время ответить нелюдям": у Зеленского призвали партнеров передать Украине РСЗО

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"Время ответить нелюдям": у Зеленского призвали партнеров передать Украине РСЗО

Фото: msn.com

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал украинских партнеров предоставить Украине реактивные системы залпового огня.

По его словам, Россия использует против мирного населения Украины самое тяжелое оружие, а партнеры до сих пор колеблются в предоставлении ВСУ РСЗО.

Об этом Подоляк написал в своем Твиттере.

"Некоторые партнеры колеблются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! Россия уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ нелюдям и передать Украине РСЗО?" – написал Подоляк.

Напомним, в администрации президента США Джо Байдена планируют предоставить Украине новую партию оружия, в том числе современные реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS.

Следует отметить, что благодаря этим РСЗО может наступить перелом в войне.

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