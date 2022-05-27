"Время ответить нелюдям": у Зеленского призвали партнеров передать Украине РСЗО

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал украинских партнеров предоставить Украине реактивные системы залпового огня.
По его словам, Россия использует против мирного населения Украины самое тяжелое оружие, а партнеры до сих пор колеблются в предоставлении ВСУ РСЗО.
Об этом Подоляк написал в своем Твиттере.
"Некоторые партнеры колеблются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! Россия уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ нелюдям и передать Украине РСЗО?" – написал Подоляк.
Напомним, в администрации президента США Джо Байдена планируют предоставить Украине новую партию оружия, в том числе современные реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS.
Следует отметить, что благодаря этим РСЗО может наступить перелом в войне.
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