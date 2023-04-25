"Пора прекратить оправдываться": Кулеба обратился к НАТО относительно вступления Украины

Страны Североатлантического альянса должны перестать искать оправдания и признать, что альтернативы принятию Украины в Альянс нет.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для Foreign Affairs, пишет УНИАН.

"Пора отказаться от оправданий и наконец признать, что нет альтернативы принятию Украины, если целью НАТО является обеспечение безопасности евроатлантического сообщества. Я не ставлю под сомнение текущую приверженность НАТО Украине. Члены Альянса доставляли Киеву жизненно важную помощь с начала полномасштабного вторжения России. Но я подвергаю сомнению стратегию НАТО, когда речь идет об Украине и долгосрочной безопасности евроатлантического региона", – пишет Кулеба.

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Глава МИД отмечает, что осторожная стратегия НАТО в отношении России имела ужасающие последствия.

"Страх затмил благоразумие Альянса, заставив его принять слишком осторожную стратегию, которая имела тяжелые последствия для тысяч украинцев, которые были похищены, изнасилованы, замучены, перемещены или убиты. Ошибка стратегии НАТО также позволила России подрывать безопасность Запада кибератаками, – добавляет Кулеба.

Министр также отверг новые аргументы стран-участниц Альянса, выступающих против присоединения Украины якобы из-за того, что это "разъединяет".

"В Европе такое же возражение выдвинули те, кто стремится заблокировать путь Украины к членству в Европейском Союзе. Чуть больше года назад нам сообщали, что в ЕС разделен из-за вопроса о предоставлении Украине статуса кандидата. Однако в июне 2022 года все 27 стран-членов ЕС поддержали предоставление Украине этого статуса, что дало блоку новое чувство единства, цели и силы. То же самое произойдет с НАТО, когда будет принято решение о пути Украины к членству", — отмечает глава МИД.

Кулеба призывает лидеров НАТО принять смелое решение, которое существенно повлияет на ситуацию в области безопасности в регионе.

"Нынешние лидеры стран НАТО не принимали ложных решений, которые привели нас сюда, но они могут принять смелое решение расширить альянс и таким образом защитить Евроатлантику. Если оставить Украину открытой, это приведет только к дальнейшей нестабильности и российской агрессии", – подчеркнул он.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что политическое решение о сроках вступления Украины в НАТО должно быть принято на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. Он подчеркнул, что НАТО должна принять в свои ряды Украину, поскольку "Киеву нужен Альянс, а Альянсу нужен Киев".