"Время пришло": Кадыров объявил об отправке своих несовершеннолетних детей на войну против Украины

Детей научили обращаться с оружием и применять его на разных дистанциях. Поэтому скоро сыновья Кадырова якобы поедут на войну против Украины.

Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что трое его несовершеннолетних сыновей вскоре отправятся на войну РФ против Украины и будут "на самых сложных участках столкновения".

Также чеченский лидер показал кадры подготовки его детей к участию в боевых действиях. Соответствующий пост он опубликовал в своем Телеграмм.

По словам Кадырова, его сыновья — 14-летний Адам, 15-летний Эли и 16-летний Ахмат — начали проходить боевую подготовку "едва ли не с детства" и теперь свои навыки они "готовы применить в зоне специальной военной операции".

"И я не шучу. Пора показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии столкновения", — написал Кадыров.

В то же время президент Чечни выразил уверенность, что даже несовершеннолетние дети способны "разгромить в пух и прах" тех противников действующего режима в республике среди чеченцев, которые отправятся к участию в войне на стороне Украины.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал, что решение Кадырова говорит сразу о нескольких печальных вещах. В частности, что "готовится почва, согласно которой в России желающих смогут призвать с 16 или даже 14 лет".

Кроме того, как отмечает Геращенко, это "очередное жесткое нарушение международных законов, норм и обычаев войны, где запрещено участие несовершеннолетних".

Напомним, президент России Владимир Путин 29 сентября обратился в свой Совбез о мобилизации, которую объявил 21 сентября, и сказал, что "во время этой мобилизационной кампании возникает много вопросов, и мы должны оперативно исправлять свои ошибки и не повторять их".

Однако в России воевать принуждают малые народы – главный мобилизационный фундамент Путина. Среди мужчин желающих умирать не очень много.

Протесты против мобилизации охватили Дагестан, буряты убегают в Монголию, даже в Чечне – тоже не все так гладко. В республике жестоко подавляют антимобилизационное сопротивление и бросили всю мощь карательной машины, чтобы загонять людей на войну с Украиной, заявляет чеченская оппозиция.

"С начала войны из республики Чечня в составе так называемых "кадыровских" отрядов на войну в Украину отправились около 8 тысяч воинов. Этнических чеченцев из них меньше половины, утверждает руководитель чеченского оппозиционного движения. Они не могут набрать даже со своих кадыровцев. Они собирают из всех регионов России", — сказал руководитель чеченского оппозиционного движения "Адат" Ибрагим Янгулбаев.

Россияне, которые пополнят вооруженные силы РФ во время "частичной" мобилизации, поедут в составе военных подразделений в оккупированные области Украины.

Ранее сообщалось, что Кадыров якобы приезжал в Украину во время войны. Тогда появлялась информация, что он скрывался в подвалах.

Путин привел войну в российские семьи, а Кадыров создает свою армию Алексей Буряченко

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