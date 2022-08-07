"Время работает против них": Волкер заявил, что Россия использовала уже 50% своих ресурсов на войне

В войне с Украиной Россия потеряла значительный запас своих военных ресурсов, поэтому они перешли к использованию менее точного оружия.

Об этом рассказал американский дипломат, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в разговоре с украинскими журналистами.

"Россия использовала уже около 50% своих тренированных военных и оружия. Их военные возможности уменьшились драматично. Это хорошо, но сейчас они стали использовать менее точное оружие, и они стали больше попадать в гражданские объекты. Но с другой стороны они меньше попадают и по военным, поэтому их способности уменьшаются", – отметил он.

Курт Волкер подтвердил, что российские власти, в частности президент Владимир Путин, не желают объявлять общую мобилизацию, потому что это может дестабилизировать ситуацию в стране.

"Путин и так собрал много людей из регионов для войны в Украине. А Москву, Питер и приграничные территории почти не трогал, чтобы создать иллюзию, что все хорошо. Если будет общая мобилизация, это создаст для него новые проблемы", — говорит Волкер.

Также, по его словам, у России нет возможностей создавать новое оружие, потому что у них нет в достаточном количестве чипов и других технологий. Они сейчас сражаются на максимуме своих возможностей.

"Между тем у Украины есть большие мощности в личном составе, есть большое количество людей, которые готовы сражаться за свою страну. Россия не может этим похвастаться. У Украины есть возможность получать оружие из-за границы, а также некоторые внутренние возможности. Время работает против России. Откровенно говоря, то, как Россия воюет, только уверяет западные страны, что нужно поддерживать Украину", — резюмировал он.

Беседа с Куртом Волкером состоялась благодаря приглашению Американского университета "Американ Юниверсити Киев" в Киеве, созданном в партнерстве с государственным университетом штата Аризона (ASU).

Напомним, Волкер заявил, что война в Украине будет продолжаться и весной, и летом 2023 года.

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