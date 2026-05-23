Время уже играет против Путина: разведка Эстонии заявляет о критическом моменте для «фюрера»

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

У диктатора-президента России Владимира Путина мало времени, чтобы выиграть войну в Украине. В частности, провалы на фронте играют против него.

Об этом сообщил руководитель европейской разведки Каупо Розин в интервью CNN.

По его словам, уже в течение следующих четырех-пяти месяцев Путин «вероятно, больше не сможет вести переговоры с позиции силы».

Реклама

«Время не в пользу России в Кремле признают, что ситуация на украинском поле боя складывается не очень хорошо», — заявил Розин и добавил, что есть факторы, которые могут посадить его за стол переговоров.

Проблемы РФ и на фронте, и в стране

Каупо Розин отметил, что на поле боя Москва теряет больше людей, чем может завербовать. Другим важным фактором является то, что темпы продвижения оккупантов в последнее время практически остановились.

Разведчик заявил, что ни Украина, ни Россия не имеют возможности совершить масштабный механизированный прорыв в глубину территории противника, а переход к использованию беспилотников ограничит изменения на передовой.

Розин говорит, что для существенного усиления наступательных действий Кремлю пришлось объявлять новую волну мобилизации. Впрочем, такой шаг может создать риск для внутренней стабильности самой РФ.

Реклама

«Кремль очень озабочен внутренней стабильностью. Очень тщательно за ней следят… Это не то решение, которое они бы принять очень легко», — отмечает руководитель эстонской разведки.

Кроме того, международные санкции и успешная кампания Украины по ударам против жизненно важной нефтяной промышленности России начинают давать о себе знать. В частности, Москва уже снизила свой прогноз роста на 2026 год.

Недовольство войной в РФ

Эстонский разведчик отмечает, что война в Украине все более заметно влияет на жизнь внутри самой России. В частности, после атак беспилотников на Москву для многих россиян стало очевидно, что «война уже дома». В то же время Розин подчеркнул, что эти события повлияли на самого «фюрера» Путина.

«Украинский вопрос для него настолько идеологический, поэтому, вероятно, ему нелегко изменить свое мнение», — высказался он.

Реклама

Между тем, в Москве усиливается атмосфера паранойи, а охрану диктатора укрепляют на фоне слухов о возможном госперевороте.

Дополнительной проблемой в РФ являются военные-оккупанты, возвращающиеся с войны. Захватчики приносят с собой насилие, психологические травмы, нестабильность и рост преступности.

Впрочем, несмотря на экономическую стагнацию и усиление недовольства войной, нет явных признаков масштабных беспорядков в России из-за жесткого контроля спецслужб над какими-либо проявлениями инакомыслия.

«Я действительно не вижу уличной революции на данный момент, но иногда такие системы очень пусты изнутри, и если что-то случится, это произойдет очень быстро, и мы все будем удивлены», — сказал он.

Реклама

Война истощает Россию, но Путин не останавливается

Аналитики Институт изучения войны подчеркивают, что война истощает Россию, но Путин не меняет своих целей. Несмотря на большие потери солдат и ухудшение экономических показателей внутри РФ, фюрер решит войну только на своих условиях.

Немецкий Bild также пишет об очевидном факте того, что Кремль проигрывает войну в Украине. Одним из факторов, свидетельствующих об этом, является перенесение войны на территорию РФ. Регулярные удары беспилотников по НПЗ, военным объектам и инфраструктуре глубоко являются значимым психологическим фактором, поскольку разрушает стабильность режима Путина.

Дата публикации 21:15, 22.05.26 Количество просмотров 19 «Мне так страшно!»: Москва содрогнулась от атаки дронов! Почему российская ПВО пробита насквозь?

Новости партнеров