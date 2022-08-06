"Время заносить в список 11-м грехом": в Минобороны раскритиковали разговор "экспертов" об информационном обмане врага

Замглавы Минобороны Анна Маляр раскритиковала "военных экспертов" за высказывания о действиях ВСУ в момент активной фазы войны. Так, чиновница заметила, что эти высказывания можно вносить в список грехов, ведь от них выигрывает враг.

В частности, Маляр подразумевает разговор в эфире о том, как нужно информационно обманывать врага.

Об этом замминистра написала в Сети.

"Комментарии "военных экспертов" о действиях ВСУ в момент активной фазы войны уже пора заносить в список 11-м грехом. Почтенный журналист и не менее почтенный бывший высокопоставленный военный ведут в эфире разговор о том, как надо информационно обманывать врага. И при этом приводят конкретные примеры реальных заявлений", – говорится в заявлении Маляр.

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"К примеру, если представлена информация, что планируется удар ВСУ по такому-то объекту – и называют реальный объект, то по их экспертному мнению, удара следует ожидать где-то на другом объекте. И эта информация, по их мнению, направлена на то, чтобы враг сосредоточил силы на ложном объекте", – объяснила заместитель главы оборонного ведомства.

Она назвала это примером прямого вреда работе ВСУ.

Чиновница добавила, что собеседники демонстрировали, насколько они прекрасно осведомлены о том, что информация о контрнаступлении ВСУ на определенном направлении (и называют направление) является якобы информационной стратегией.

"Это подрывает доверие к заявлениям военно-политического руководства страны. Подрыв такого доверия во время войны ослабляет процесс консолидации общества ради победы. Кто сейчас от этого выиграл? враг", – резюмировала Маляр.

Напомним, накануне заместитель министра обороны сообщила, что с начала полномасштабной войны погибли тысячи украинских защитников, но эти потери значительно меньше, чем у врага.

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