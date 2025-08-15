"Время завершать войну": Зеленский провел Ставку и сообщил о решении

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Российская армия несет значительные потери в войне против Украины, пытаясь обеспечить Кремлю более выгодные политические позиции на встрече на Аляске.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после проведенной в пятницу, 15 августа, Ставки главнокомандующего.

По его словам, на Покровском направлении подразделения Сил обороны противодействуют попыткам российских сил закрепиться и увеличивают давление на оккупанта.

Реклама

«Есть успехи. Очень результативно действуют подразделения 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад на направлении Доброполья», — отметил Зеленский.

Президент сообщил о принятом решении о дополнительном укреплении Покровского направления и других направлений в Донецкой области. Особое внимание было обращено на позиции в Запорожской области.

«Российская армия продолжает нести значительные потери, пытаясь обеспечить для российского руководства более выгодные политические позиции на встрече на Аляске. Понимаем этот замысел, информируем партнеров о реальной ситуации», — отметил он.

Владимир Зеленский отметил, что ожидает сегодня доклада разведки об актуальных намерениях российской стороны и ее подготовке к встрече на Аляске.

Реклама

«Действительно высокие ставки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и сущностного разговора лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона. Время завершать войну, и соответствующие шаги должны быть сделаны Россией. Надеемся на Америку», — подчеркнул украинский президент.

Еще одним вопросом, который рассматривался на Ставке, как сообщил Зеленский, было развитие системы контрактов в Силах обороны и финансирование Сил обороны и безопасности Украины в 2025-2026 годах.

«При любых обстоятельствах наша армия будет готова эффективно и быстро отвечать на угрозы украинской государственности. Приоритет — развитие именно контрактной армии», — подчеркнул он.

Напомним, перед вылетом на Аляску для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сообщил, что ожидает конкретных результатов от переговоров по Украине. По его словам, цель встречи — остановить боевые действия и создать условия для долгосрочного мира и стабильности в Украине.