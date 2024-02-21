Врет и делает из себя жертву: как Путин исказил историю и играет в “Великую отечественную” — анализ AP

В начале февраля, когда Такер Карлсон спросил у Владимира Путина о причинах вторжения в Украину два года назад, кремлевский диктатор прочитал ему лекцию по российской истории. 71-летний Путин провел более 20 минут, засыпая озадаченного Карлсона датами и именами, начиная с 9 века.

Путин даже дал ему папку с копиями исторических документов, которые, по его словам, подтверждали его тезисы о том, что украинцы и россияне всегда были исторически одним народом, а суверенитет Украины — это лишь нелегитимный пережиток советской эпохи.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Associated Press с анализом того, как Путин "вооружился" фальшивой российской историей и использовал ее для оправдания войны против Украины.

Карлсон сказал, что он был "шокирован" тем, что извлек такой урок истории. Но для тех, кто знаком с путинским правительством, это не было ничуть неожиданностью: в России история уже давно стала инструментом пропаганды, который используется для достижения политических целей Кремля. И последние два года полностью соответствовали этому принципу.

Пытаясь сплотить людей вокруг своего мировоззрения, российские власти пытаются превозносить прошлые победы страны, умалчивая при этом самые грязные страницы ее истории. Они переписывали учебники, финансировали развесистые исторические выставки и подавляли — иногда жестко — голоса, противоречащие их нарративу.

Российские чиновники также регулярно критикуют Украину и другие европейские страны за снос советских памятников, которые считают нежелательным наследием прошлого угнетения, и даже объявили десятки европейских чиновников в розыск из-за этого — шаг, попавший в заголовки газет в этом месяце.

"В руках власти, — говорит Олег Орлов, соучредитель "Мемориала", старейшей и самой известной правозащитной группы России, — история стала молотом или даже топором".

Прославление

С первых лет своего четвертьстолетнего правления Путин неоднократно утверждал, что изучение своей истории должно вызывать у русских гордость. Даже противоречивые фигуры, такие как советский диктатор Иосиф Сталин, внесли свой вклад в величие России, утверждает Путин. (Российские СМИ насчитали более 100 памятников Сталину в России, большинство из которых были установлены при правлении Путина).

Кремлевский диктатор заявил, что должен быть один "фундаментальный государственный нарратив" вместо разных противоречащих друг другу учебников. И он призвал к созданию "универсального" учебника истории, который передавал бы этот нарратив. Но эта идея, подвергнутая жесткой критике со стороны историков, не приобрела значительную популярность в течение длительного времени — пока Россия не вторглась в Украину.

В прошлом году правительство выпустило серию из четырех новых "универсальных" учебников по истории для 10-х и 11-х классов. Один из них содержал раздел о "специальной военной операции" Москвы в Украине, обвинял Запад в холодной войне и описывал распад Советского Союза как "величайшую геополитическую катастрофу 20-го века".

Российский учебник по истории для школ с надписью на обложке История России. 1945 год – начало 21 века. 11 класс. Базовый уровень», в Таллинне, Эстония, 13 февраля 2024 года. / Фото: Associated Press

Некоторые историки высмеяли это как откровенную пропаганду. «Советский Союз, а впоследствии Россия – это (изображенная в учебнике как) крепость, которая постоянно в осаде и живет в окружении врагов. Эти враждебные круги пытаются всячески ослабить Россию и завладеть ее ресурсами», – говорит историк Никита Соколов.

Прокремлевское видение российской истории также доминирует в сети разветвленных, финансируемых государством "парков истории" — мест, где проводятся выставки на историческую тематику в 24 городах по всей стране.

Эти места были открыты после серии исторических выставок в начале 2010-х годов, которые привлекли сотен тысяч россиян и получили похвалу от Путина. Движущей силой этих выставок был митрополит Тихон (Шевкунов), русский православный епископ, которого называют личным духовником Путина.

Наполненные анимацией, сенсорными дисплеями и другими яркими элементами эти широко популярные экспозиции были раскритикованы историками за неточные утверждения и преднамеренную глорификацию российских правителей и их завоеваний.

Одна выставка описывала Ивана Грозного, русского царя 16 века, известного своими жестокими чистками русской знати как жертву “информационной войны”. Другая была широко разрекламирована цитатой, ошибочно приписываемой Отто фон Бисмарку, канцлером Германской империи в 19 веке, и которую быстро удалили после того, как она вызвала возмущение: «Невозможно победить русских. Мы сами видели это на протяжении сотен лет. Но россиянам можно привить фальшивые ценности, и тогда они сами себя победят”.

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Центральное место в этом нарративе о непобедимой России занимает поражение нацистской Германии во Второй мировой войне. Отмеченная 9 мая – Германия официально капитулировала после полуночи по московскому времени 9 мая 1945 года – советская победа стала неотъемлемой частью российской идентичности.

Советский Союз потерял в войне около 27 миллионов человек, вытеснив немецкие войска из Сталинграда, вглубь России, вплоть до Берлина. Страдания и доблесть, повлекшие поражение Германии, с тех пор являются краеугольными камнями, а во времена Путина День победы стал главным светским праздником страны.

Для власти "история России — это дорога от одной победы к другой", заключает Орлов, чья группа получила Нобелевскую премию мира в 2022 году. И впереди еще больше прекрасных побед. И (Кремль говорит, что) мы должны гордиться своей историей; история – это средство воспитания патриотизма. Конечно, с их точки зрения, патриотизм — это благодарность руководству — будь то руководство царской России, руководство советской России или нынешнее руководство».

Умолчание

С годами празднование Дня победы становилось все более имперским, а путинское правительство становилось все менее толерантным к любым вопросам или критике действий Советского Союза в этой войне и вообще к любой критике.

В 2014 году российские кабельные сети отключили "Дождь", единственный независимый телеканал в округе, после того, как он показал историческую программу о блокаде Ленинграда 1941-44 годов и попросил зрителей проголосовать за то, должна ли была советская власть сдать Ленинград, чтобы спасти жизнь. От голода в городе, который сейчас называется Санкт-Петербургом, во время блокады погибли более 500 000 человек. Этот вопрос вызвал скандал, а чиновники обвинили канал в пересечении морально-нравственных границ.

Люди принимают участие в ходе "Бессмертного полка", которая прошла по центральной улице в направлении Красной площади в честь 77-й годовщины завершения Второй мировой войны, в Москве, Россия, 9 мая 2022 года. / Фото: Associated Press

В том же году российское правительство приняло закон, согласно которому "реабилитация нацизма" или "распространение заведомо ложных сведений о действиях СССР во время Второй мировой войны" стала уголовным преступлением.

О первом приговоре по этим обвинениям стало известно в 2016 году. Мужчину оштрафовали на 200 000 рублей (около 3 000 долларов того времени) за пост в социальных сетях о том, что "коммунисты и Германия вместе напали на Польшу, развязав Вторую мировую войну". В последующие годы количество обвинительных приговоров по этому обвинению только росло.

Исследования и публичные прения о массовых репрессиях Сталина также столкнулись со значительным сопротивлением в последние годы. Историки и правозащитники проводят неизбежные параллели с нынешними репрессиями против инакомыслия, которые уже привели к тому, что сотни людей оказались за решеткой.

Сторонники Коммунистической партии с красными флагами и портретом Иосифа Сталина выстраиваются для возложения цветов к его могиле у Кремлевской стены, чтобы отметить 70-ю годовщину его смерти на Красной площади в Москве, Россия, 5 марта 2023 года. / Фото: Associated Press

Двое историков, исследовавших массовые сталинские казни на северо-западе России, были заключены в последние годы — преследование по не связанным с их работой обвинениям, которые многие связывают с их деятельностью. "Мемориал", старейшая и известная российская правозащитная группа, получившая международное признание благодаря своим исследованиям политических репрессий в Советском Союзе, была закрыта. Она продолжает работать, но ее деятельность в России существенно ограничена.

Люди, ожидающие своей очереди, чтобы зачитать имена жертв советских репрессий, больше не смеются по центральным улицам Москвы в конце октября. Традиция зачитывать их вслух раз в год перед памятником жертвам советских репрессий под названием "Возвращение имен" была начата в 2007 году и когда-то собирала тысячи человек. В 2020 году московские власти прекратили ее проведение, сославшись на COVID-19.

Власти боятся усилий по сохранению исторической памяти, и с началом войны в Украине ситуация ухудшилась, говорит Наталья Барышникова, продюсер прошлогодней акции "Возвращение имен", которая в 2023 году прошла в десятках городов за рубежом и в онлайн-формате.

"Мы видим это очень четко", с начала войны в Украине, говорит Барышникова: "Любое низовое гражданское движение или высказывание о памяти о советском терроре неудобно".

Оправдание

По мнению преподавательницы истории Тамары Эйдельман, исторический нарратив, который Кремль пытается навязать обществу, содержит несколько основных элементов: культ государства, дела которого всегда важнее индивидуальных жизни; культ самопожертвования и готовности отдать свою жизнь за великое дело; культ войны.

«Конечно, (последний) никогда не прописан явно, – говорит Эйдельман. — Зато нарратив такой: «Мы всегда стремились к миру... На нас всегда нападали, а мы просто отражались».

Это заложило идеальную идеологическую основу для вторжения в Украину, говорит она, и указывает на то, что в последние годы настроения "Никогда больше!" относительно Второй мировой войны для некоторых в России превратились в "Мы можем сделать это снова" ( Можем повторить — Ред.) — популярный лозунг после аннексии Крыма в 2014 году, когда Кремль принял все более агрессивную риторику по отношению к Западу.

Действительно, в годы, предшествовавшие войне в Украине, Путин все чаще ссылался на историю. В 2020 году, во время реформы, перезагрузившей ограничения на его президентские сроки, ссылка на историю была даже добавлена в конституцию страны — новый пункт, предполагавший, что Россия «объединена тысячелетней историей» и «обеспечивает защиту исторической правды».

В 2020-21 годах Путин опубликовал две пространные статьи об истории — в одной критиковал Запад за действия, приведшие ко Второй мировой войне, а в другой утверждал, что украинцы и россияне всегда были одним народом. В обращении к нации за несколько дней до введения войск в Украину он снова сослался на историю, утверждая, что Украина как государство была искусственно создана советскими лидерами.

История "используется для легитимизации режима, по сути, с самого начала правления Путина", — сказал в недавней статье Иван Курилла, историк из колледжа Уэлсли. А с началом войны в Украине она "наконец-то заняла центральное место в государственной идеологии наряду с геополитическими разговорами о суверенитете, "упадке Запада" и защите традиционных ценностей".

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