Пострадало здание ЕС в Киеве: Сибига заявил об ударе по дипломатам

Россияне ударили по дипломатам ЕС / © Facebook Андрея Сибиги

Во время ночной атаки россияне нанесли удар по зданию Европейского Союза в Киеве. В результате обстрела повреждена миссия ЕС в Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По словам Сибиги, это является прямым нарушением Венской конвенции, поскольку атака была направлена против дипломатов.

"Это требует осуждения не только со стороны ЕС, но и всего мира. Мы выражаем солидарность с нашими коллегами из ЕС и готовы оказать помощь", - подчеркнул министр.

Напомним, украинские города и регионы пережили ужасную ночь - РФ ударила беспилотниками и ракетами. Самая сложная ситуация в Киеве. Сейчас известно о по меньшей мере 12 жертвах.