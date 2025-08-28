ТСН в социальных сетях

Пострадало здание ЕС в Киеве: Сибига заявил об ударе по дипломатам

Во время ночной атаки Россия нанесла удар по зданию Европейского Союза в Киеве, повреждена миссия ЕС и поставлена под угрозу дипломатов.

Россияне ударили по дипломатам ЕС

Россияне ударили по дипломатам ЕС / © Facebook Андрея Сибиги

Во время ночной атаки россияне нанесли удар по зданию Европейского Союза в Киеве. В результате обстрела повреждена миссия ЕС в Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Россияне ударили по дипломатам ЕС. / © Facebook Андрея Сибиги

Россияне ударили по дипломатам ЕС. / © Facebook Андрея Сибиги

По словам Сибиги, это является прямым нарушением Венской конвенции, поскольку атака была направлена против дипломатов.

"Это требует осуждения не только со стороны ЕС, но и всего мира. Мы выражаем солидарность с нашими коллегами из ЕС и готовы оказать помощь", - подчеркнул министр.

Напомним, украинские города и регионы пережили ужасную ночь - РФ ударила беспилотниками и ракетами. Самая сложная ситуация в Киеве. Сейчас известно о по меньшей мере 12 жертвах.

