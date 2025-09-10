ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
721
Время на прочтение
1 мин

В РФ взлетели стратегические бомбардировщики

Россия может нанести очередной ракетный удар по Украине.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Ту-95МС

Ту-95МС

В России в ночь на 10 сентября взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Об этом сообщает ряд мониторинговых телеграмм каналов.

Сообщается, что четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС взлетели с аэродрома «Энгельс»

Кроме того, Воздушные силы сообщили о массированной атаке БпЛА, в настоящее время в воздушном пространстве фиксируется более 100 беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 10 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги, сработали силы противовоздушной обороны.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 10 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Дата публикации
Количество просмотров
721
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie