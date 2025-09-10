В РФ взлетели стратегические бомбардировщики

Ту-95МС

В России в ночь на 10 сентября взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Об этом сообщает ряд мониторинговых телеграмм каналов.

Сообщается, что четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС взлетели с аэродрома «Энгельс»

Кроме того, Воздушные силы сообщили о массированной атаке БпЛА, в настоящее время в воздушном пространстве фиксируется более 100 беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 10 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги, сработали силы противовоздушной обороны.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 10 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.