В РФ взлетели стратегические бомбардировщики
Россия может нанести очередной ракетный удар по Украине.
В России в ночь на 10 сентября взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС.
Об этом сообщает ряд мониторинговых телеграмм каналов.
Сообщается, что четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС взлетели с аэродрома «Энгельс»
Кроме того, Воздушные силы сообщили о массированной атаке БпЛА, в настоящее время в воздушном пространстве фиксируется более 100 беспилотников.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 10 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги, сработали силы противовоздушной обороны.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 10 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.