"Вроде бы гуляют по Часов Яру": командир батальона ударных БпЛА опроверг российские фейки об оккупации города

За город Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области идут активные бои, а то, что российская пропаганда указывает на якобы гуляющих по населенному пункту солдат оккупационных войск ложь.

Об этом сказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире телемарафона 26 апреля.

"Что касается Часов Яра — идут активные бои в Богдановке и Ивановском. Противник пытается взять Часов Яр в оперативное окружение, но за последние 7 дней никаких успехов не имел. Бои идут за каждую улицу, за каждый дом. Силы обороны имеют существенные успехи в содержании позиций. Также российская пропаганда указывает на то, что якобы единичные солдаты российских оккупационных войск якобы гуляют по Временному Яру.

На текущий момент Часов Яр полностью удерживается Силами обороны, окупантов в населенном пункте нет. Параллельно противник штурмует в направлении Ивановского, Клещиевки и Андреевского, пытаясь уравнять линии боевого столкновения, но тактических успехов на поле боя не имел.

По словам командира, под совершение ударно-штурмовых действий, которые противник проводит постоянно, только за эти сутки было около 30, он теряет не только подготовленный личный состав, но и технику — легкобронированную, бронированную, обеспечивающую логистику автомобили.

"Автомобили, обеспечивающие логистику, четко и надежно удается уничтожать Силам обороны, в том числе за счет FPV-дронов. Таким образом, иногда после массированных штурмов, когда противник понес существенные потери в технике, они прибегают к разным кремовым тактикам заводят на переднюю линию личный состав на двухколесных мотоциклах. Я это видел впервые на Бахмутском отрезке неделю назад, но эту тактику противник пытается затасовывать активно", — рассказал боец.

Он добавил, что Силы обороны нашли инструмент, как с этим бороться.

"Думаю, после получения дополнительных боеприпасов в рамках общевойсковой помощи мы сможем увидеть, как противник движется на штурмовые действия на ослах", — сказал Юрий Федоренко.

Тем временем на Авдеевском направлении россияне захватили Новобахмутовку и продвинулись в центр села Соловьево, к северо-западу от Авдеевки.

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