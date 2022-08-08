Вручать повестки в Украине могут по-новому: эксперты рассказали об изменении подхода

В Украине несколько месяцев продолжается дискуссия, насколько правомерно вручение повесток в общественных местах: на АЗС, остановках общественного транспорта, в магазинах, на рынках, прямо на улице. Однако во время нового этапа общей мобилизации процедура вручения повесток имеет все шансы измениться.

В законе нет четко определенного места, где именно можно вручать повестки. Но часто повестки вручают в людных местах с нарушениями закона. Итогом дискуссии стала петиция президенту с требованием запретить выдавать повестки в общественных местах.

Об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на экспертов.

"Сейчас много желающих людей, которые имеют боевой опыт, но не могут поступить на службу, поскольку многие набрали людей на улицах, а у них нет ни опыта, ни достаточного желания воевать", — пишет автор петиции Игорь Нерозя.

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В результате в течение месяца петиция набрала более 26 тысяч подписей (из 25 тысяч необходимых), и президент отреагировал, заявив, что поручил премьеру Денису Шмыгалю комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос.

"Есть утвержденный Кабмином порядок организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных. И в этом документе есть правила вручения повесток. Но эти правила так обтекаемо написаны, что не указано, где именно можно вручать повестки: если не запрещено выдавать на АЗС, то выдают. Поэтому, я думаю, правильнее было бы подробно расписать, где и каким образом представляются повестки, что они направляются по месту жительства, по месту работы, и тогда у нас будет порядок", — сказал адвокат Дмитрий Бузанов.

По его словам, тогда в случае несогласия или нарушений люди смогут ссылаясь на новые нормы, писать жалобы и привлекать сотрудников военкоматов к ответственности за нарушение порядка.

Напомним, в ГПСУ дали ответы на часто задаваемые вопросы о выезде мужчин за границу во время военного положения.

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