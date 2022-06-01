Вручают ли сейчас во Львовской области повестки на улице и блокпостах: главный военный комиссар ответил

Вручают ли сейчас во Львовской области повестки на улице и блокпостах: главный военный комиссар ответил

Во время общей мобилизации повестки могут вручаться лично, после установления личности – в любом месте.

Проходит ли вручение повесток во время войны мужчинам на блокпостах или других центрах во Львовской области – ответил главный военный комиссар Львовщины Александр Тищенко.

По его словам, по состоянию на конец мая – начало июня 2022 года, в регионе такого нет.

"В настоящее время вручение повесток на улицах и блокпостах во Львовской области не проводится", — сказал он в разговоре lviv.media.

Тищенко добавил, что "в Украине во время общей мобилизации повестки могут вручать лично, после установления лица в любом месте: по месту жительства, на улице, на блокпостах и рабочем месте. Законом это не запрещено".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что подписал указы о продлении военного положения и мобилизации в Украине, чтобы прогнать оккупантов и гарантировать государству реальную безопасность.

Верховная Рада продлила военное положение в Украине до конца лета.

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