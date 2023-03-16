Вручение повестки через почтовый ящик во время общей мобилизации: что об этом надо знать

Могут вручить повестку военнообязанному почтой или пригласить его в военкомат по телефону читайте в материале ТСН.ua

Правомерна ли повестка, оставленная в почтовом ящике, в дверях, озвученная по телефону

Как отмечает юрист Константин Гритчин, повестка брошена в почтовый ящик, оставленная в дверях, врученная через родственников, озвученная по телефону не является правомерной, потому что не считается врученной. Поэтому явка по такой повестке не обязательна, она не имеет юридических последствий и ответственности.

Таким образом, лицо по такой повестке не обязано являться в военкомат (ТЦКСП), пока ему не будет должным образом вручена повестка, кроме военного учета (есть обязанность предоставлять информацию об изменении личных данных).

Повестка должна быть вручена лично или уполномоченными лицами, должен быть составлен акт об отказе от получения повестки с подписями уполномоченных лиц и свидетелей.

Он подчеркнул, что об этом также свидетельствует правоприменительная практика. При отсутствии данных о вручении лицу повестки, а в случае отказа последнего в его получении – о фиксировании этого отказа в предусмотренном законом порядке – отсутствуют данные о доказанности виновности лица в совершении уголовного преступления.

В военкомат нужно явиться в случае, если повестку вручили должным образом. В случае, если вы ознакомились с документом, проверили правильность его заполнения и поставили свою подпись, это означает, что вы проинформированы о возможных последствиях в случае игнорирования повестки.

Гритчин напомнил, что согласно содержанию ст. 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» граждане обязаны прибыть по вызову в военные комиссариаты (военнообязанные Службы безопасности Украины – по вызову Центрального управления или регионального органа Службы безопасности Украины) для постановки на военный учет и определение назначения на военное время .

Во время мобилизации и перевода Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты на требования военного времени граждане (кроме проходящих службу в военном резерве) обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты военных комиссариатов в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационные распоряжения, повестки или распоряжения военных комиссаров.) Резервисты должны явиться в воинские части в сроки, определенные командирами воинских частей, где они проходят службу в военном резерве.

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