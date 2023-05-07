Вручение повестки работником ЖЭКа: что делать, если получил повестку вместе со счетами за коммуналку

В Украине продлено военное положение и мобилизация. Военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестку в любом месте.

Повестку может вручить работник ЖЭКа. Законно ли это и как действовать в этом случае, рассказывает адвокат Ростислав Кравец.

Как отметил адвокат, «найти каждого военнообязанного и передать ему лично повестку военкоматам сложно. Именно поэтому иногда они передают документы сельсоветам, компаниям или ЖЭКам».

Как отметил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач. «Повестка может быть вручена и другими должностными лицами, предусмотренными законодательством. Как руководителем учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, так, например, руководителем ЖЭКа, ОСМД и другими должностными лицами, которые уполномочены территориальным центром комплектования вручать такую повестку».

Следовательно, вручение повестки работниками ЖЭКа законно, следует обратить внимание, чтобы у сотрудника была соответствующая ведомость.

Как действовать при вручении повестки сотрудником ЖЭКа

Если представитель ЖЭКа выдает военнообязанному гражданину повестку, последний должен оставить подпись на документе, где указана дата и время. Таким образом, он подтверждает получение повестки.

В случае, если вы отказываетесь получать повестку, работник ЖЭКа должен на месте в присутствии двух свидетелей составить об этом акт.

В каком случае повестка от ЖЭКа не законна, ее можно проигнорировать

В случае, если вы нашли повестку в почтовом ящике вместе со счетами за коммуналку, вы можете ее проигнорировать. В таком случае на повестке нет вашей подписи, а, значит, и подтверждения, что вы получили ее лично.

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