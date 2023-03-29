Вручение повестки в другой области: объяснение адвоката как действовать

Как действовать военнообязанному, который находится в краткосрочной поездке и ему вручают повестку

Если человек уехал на несколько дней по делам или в командировку в другую область, город и его пытаются вызвать в ТЦК с помощью повестки, адвокат Артем Крикун рекомендует отказаться от вручения документа.

Речь идет прежде всего о случае, когда лицо призывного возраста оставило место прописки на короткий срок. В таком случае человек не меняла место жительства, поэтому представители местного ТЦК не имеют к нему отношения.

В таком случае адвокат советует составлять акт отказа от повестки.

Как пояснил адвокат стать на военный учет по новому месту жительства в течение семи дней "нужно только в двух случаях: изменил регистрацию или ты являешься внутренне перемещенным лицом".

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