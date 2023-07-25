Вручение повесток в Украине: кто работает в военкоматах и что им не стоит говорить

Среди сотрудников, которые вручают повестки, в основном именно военные с боевым опытом, которые из-за состояния здоровья не могут быть на передовой – это бойцы после тяжелых ранений.

Какие задачи возлагают на них и какие особенности службы после фронта – об этом идет речь в сюжете корреспондента ТСН Марички Кужик.

Одессит Валерий Нечепуренко, у которого была самая распространенная в городе профессия – моряк, как только началась полномасштабная война, взялся за оружие.

"Тогда и речи не было о выезде за границу морякам, кроме того, враг уже пытался зайти с Николаевщины, они планировали брать Одессу в окружение, поэтому решил идти на фронт", – говорит Нечепуренко.

Военнослужащий Валерий Нечепуренко

28-летний Валерий овладел навыками наводчика и стал командиром боевой машины. Прошел горнило боев на Донетчине и Харьковщине.

Во время освобождения Харьковщины и получил тяжелое ранение – враг обстрелял подразделение "Градами" и молодой военнослужащий остался без селезенки и почки. Врачи признали его ограниченно пригодными к службе. Валерий согласился на перевод в областной центр комплектации. Говорит, даже здесь, вдали от передовой, его боевой опыт может пригодиться.

"Скажем так, ребята имеют высшие морально-волевые качества. Нас же много таких ограниченных перевели в военкоматы, а там: "А почему ты не там? А ты там был? И он там поднимает майку, вот я там был", – вспоминает Валерий.

Как реагируют на повестки

Еще один военный, 52-летний сержант по материальному обеспечению Сыховского РТЦК с позывным "Витус". Он служит во львовском ТЦК. На фронте получил минно-взрывное ранение и контузию, из-за чего стал ограниченно пригодным.

"Там все проще, знаешь, там враг, здесь – свои", – рассказывает военный.

Он признается, что вручать повестки непросто, ведь реакции разные.

"Ты подходишь, а он – я спешу, я работаю на работе, я плачу налоги, отстаньте от меня. Не хотят даже общаться некоторые, силой его брать не будешь, нет – так нет, на твоей совести будет. Что страшнее, повестка или поражение?" – подчеркивает "Витус".

52-летний сержант по материальному обеспечению Сыховского РТЦК с позывным "Витус"

Во время таких случаев пережитая контузия сказывается, говорит военный.

"Очень давление поднимается и начинает трясти всего. Я не знаю, как это можно отказываться вообще, мужчина должен быть на защите Родины", – продолжает он.

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В ТЦК работают военные, имеющие и боевой опыт, и награды еще с 2014 года. Именно благодаря их опыту надеются повысить авторитетность центров комплектации. Здесь говорят, что любые скандальные инциденты с вручением повесток тщательно расследуют.

Среди сотрудников, вручающих повестки, в основном именно военные с боевым опытом

Начальник службы по связям с общественностью Владимир Фитьо отмечает, что это фундамент, который сейчас укомплектовывает Вооруженные силы Украины. От профессиональности работающих там людей зависит, соответственно, комплектация новых подразделений, доукомплектация боевых подразделений и другие задачи.

Что означает вручение повестки

Военнообязанные напоминают, что есть три вида повесток: для уточнения данных, для прохождения ВЛК, а также для мобилизации.

"Прежде всего, стоит обновить данные, предоставить весь пакет документов. Если человек имеет право на отсрочку, ему же никто не запрещает принести все документы", – говорит он.

По его словам, вручение повестки еще не означает, что вы уже едете на войну. Это уточнение ваших военно-учетных данных. Когда вы по своей специальности будете востребованы, только тогда получите боевое распоряжение, по которому вы будете направлены на обучение.

Обучение длится не менее месяца: это базовая подготовка, затем – профессиональная военная подготовка и слаживание в подразделении. Чем сложнее профессии – тем больше времени требуют на подготовку, – добавляют сотрудники военкоматов.

Те, кто вручает повестки: кто работает в военкоматах и что им не стоит говорить

Напомним, что в Украине военное положение и общая мобилизация продолжены до 18 августа 2023 года. Повестки могут лично вручать под подпись по месту жительства военнообязанного или в общественных местах. Также повестку может вручать работодатель, если приказ поступил от начальника районного/областного ТЦК.

Ранее в Тернопольской области судили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации, аргументируя это страхом за свою жизнь и здоровье. За это он получил испытательный срок.

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