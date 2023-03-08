Вручение повесток: кто, где имеет право проверять документы и вручать повестку -- разъясняет Минюст

На вопросы призывников по вручению повесток, кто имеет право вручать, где вручать, кто уполномочен проверять документы, какая процедура получения, разъяснили в Министерстве юстиции Украины.

При проверке документов, можно ли просить уполномоченное лицо предъявить какие-либо документы, прежде чем предъявлять свои

По просьбе показать документы уполномоченное лицо должно предъявить:

Служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий ее принадлежность к подразделению, определенному в приказе коменданта.

Копию приказа коменданта, которым определены подразделения, имеющие право на проверку документов.

Назвать основание для проверки документов

Может ли уполномоченное лицо ТЦК проверять документы

Представители Минюстиции отмечают, что такого права представители ТЦК не имеют. Именно поэтому на практике работники военкоматов вручают повестки вместе с представителями Нацполиции.

Кто может проверять документы

Проверять документы могут только уполномоченные представители:

Национальной полиции Украины,

Службы безопасности Украины,

Национальной Гвардии Украины,

Государственной пограничной службы Украины,

Государственной миграционной службы Украины,

Государственной таможенной службы Украины,

Вооруженных сил Украины;

На каких основаниях полиция может проверять документы

Перечень оснований определен Постановлением КМУ от 29.12. 2021 N 1456, это:

Внешние признаки лица или транспортного средства, или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо имеет отношение к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения.

У лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено, требует разрешения или запрещены или для хранения.

Лицо находится на месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия.

Из-за нарушения лицом соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения.

Если человек находится на территории или объекте со специальным режимом.

Где могут вручать повестки

Украинским законодательством не предусмотрен четко определенный список мест, где могут вручать повестки, поэтому повестки могут вручать практически где угодно:

на улице,

на блокпостах,

по месту работы,

в метро,

по месту жительства и т.д.

Кто имеет право вручать повестки

представители органов местного самоуправления,

руководители предприятий, учреждений, организаций, независимо от подчинения и форм собственности,

уполномоченные лица районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

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