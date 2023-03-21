Вручение повесток: могут ли мобилизовать военнообязанного не по месту прописки

Если лицо находится в другой области, могут ли ему вручить повестку и мобилизовать
Призывники и военнообязанные состоят на военном учете по территориальной принадлежности, объясняет адвокат Ирина Леонова.
"Вручать повестку от ТЦК, к которой Вы не приписаны, не должны. Вручение повестки не по месту жительства незаконно, поскольку учет военнообязанных осуществляется по месту регистрации".
Как поступать, если вручают повестку в "чужом" месте
При вручении повестки следует учитывать, что представители ТЦК не имеют права направлять для прохождения каких-либо действий в центры комплектования в другой области.
В то же время, работники военкоматов могут направить в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных по месту нахождения на учете.
- Адвокат советует объяснить почему вы находитесь в том или ином месте, сообщить, что состоите на учете в другом населенном пункте.
- Если повестку все равно вручают, можно настаивать на составлении акта об отказе от его получения.
В каких случаях можно отказаться от повестки
Ирина Леонова напомнила, в каких случаях военнообязанные могут на законных основаниях отказаться от получения повестки:
- Если в бланке неверно указан ФИО человека — это основание полагать, что эта повестка адресована другому лицу.
- Если повестку вручает не уполномоченное лицо.
- В случае, если на документе отсутствует печать ТЦКСП/подписи военного комиссара.
- При вручении бланка повестки старого образца.
Отказываясь от повестки, нужно озвучить причины, чтобы уполномоченные лица должны составить акт об отказе.
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