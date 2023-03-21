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Вручение повесток: могут ли мобилизовать военнообязанного не по месту прописки

Автор
Анна НосоваАнна Носова
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Вручение повесток: могут ли мобилизовать военнообязанного не по месту прописки

Вручение повесток не по месту жительства

Если лицо находится в другой области, могут ли ему вручить повестку и мобилизовать

Призывники и военнообязанные состоят на военном учете по территориальной принадлежности, объясняет адвокат Ирина Леонова.

"Вручать повестку от ТЦК, к которой Вы не приписаны, не должны. Вручение повестки не по месту жительства незаконно, поскольку учет военнообязанных осуществляется по месту регистрации".

Как поступать, если вручают повестку в "чужом" месте

При вручении повестки следует учитывать, что представители ТЦК не имеют права направлять для прохождения каких-либо действий в центры комплектования в другой области.

В то же время, работники военкоматов могут направить в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных по месту нахождения на учете.

  • Адвокат советует объяснить почему вы находитесь в том или ином месте, сообщить, что состоите на учете в другом населенном пункте.
  • Если повестку все равно вручают, можно настаивать на составлении акта об отказе от его получения.

В каких случаях можно отказаться от повестки

Ирина Леонова напомнила, в каких случаях военнообязанные могут на законных основаниях отказаться от получения повестки:

  • Если в бланке неверно указан ФИО человека — это основание полагать, что эта повестка адресована другому лицу.
  • Если повестку вручает не уполномоченное лицо.
  • В случае, если на документе отсутствует печать ТЦКСП/подписи военного комиссара.
  • При вручении бланка повестки старого образца.

Отказываясь от повестки, нужно озвучить причины, чтобы уполномоченные лица должны составить акт об отказе.

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Дата публикации
Просмотры
468
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