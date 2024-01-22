Вручение повесток полицейскими – глава Нацполиции ответил, поддерживает ли такую идею

На позапрошлой неделе в парламент выносился один из законопроектов по усилению мобилизации, но пока его вернули на доработку. Раздается много мнений и комментариев относительно раздачи повесток полицейскими, а некоторые деятели периодически озвучивают даже идею о том, что полицию необходимо мобилизовать и обязать раздавать повестки без привлечения ТЦК.

Глава Нацполиции Иван Выговский в интервью "РБК-Украина" рассказал о своем отношении к идее привлечения полицейских к раздаче повесток.

Он отметил, что полиция максимально способствует ТЦК в том, чтобы устанавливать местонахождение уклонистов и согласно полномочиям и при наличии необходимых документов от ТЦК, доставлять в них таких лиц.

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"Но вручение повесток, совместные наряды – это дополнительная нагрузка, и у нас нет такого ресурса, чтобы поставить возле каждого работника ТЦК еще и полицейского. Мы стоим на блокпостах, ежедневно выполняем свои обязанности, в том числе и не свойственные полиции функции. Мы готовы помогать, но лично физически полицейские ходить раздавать повестки не будут. По крайней мере, до тех пор, пока законом не будет установлена такая норма и это не будет определено нашим функционалом", — отметил он.

По словам Выговского, если законом будет установлена норма вручения повесток полицейскими, то Нацполиции не хватит людей.

"Фактически у нас в строю 98 тысяч полицейских. Из них чуть больше 20 тысяч — женщин. Берем ежесуточные наряды по стране, это где-то 7 тысяч нарядов, в которых задействовано более 20 тысяч полицейских. С 24 февраля 2022 года мы работаем в усиленном варианте несения службы – 24/7 все полицейские в строю, а также около 15 тысяч дознавателей и следователей, ежедневно расследующих уголовные производства, в том числе более сотни тысяч военных преступлений, около 20 тысяч оперативников ежедневно раскрывают тяжкие и особо тяжкие преступления. Кроме того, была создана штурмовая бригада Нацполиции "Лють", которая непосредственно участвует в отпоре вооруженной агрессии РФ", — пояснил глава Нацполиции.

В общем, если говорить о зоне, где проводятся боевые действия, там постоянно несут службу около 35 тысяч полицейских. Это и те, кто в составе "Люти" и сводных отрядов воюют, а также те, кто кроме основного функционала полицейских каждый день заступают на блокпосты, выполняют стабилизационные мероприятия, эвакуируют граждан, разбирают завалы вместе со спасателями, а также разминируют десятки тысяч гектаров наших территорий после врага, добавил он.

Иван Выговский отметил, что в Донецкой, Херсонской областях также находятся полицейские в сверхсложных условиях, под постоянными обстрелами – располагаются в подвалах, в укрытиях. При этом работают все подразделения, в том числе полиция выезжает и фиксирует повреждения и уничтожение жилищ – это также важно для того, чтобы люди потом могли получить компенсацию.

"Я считаю, что каждый должен заниматься своей работой, но у нас сегодня недостаточно ресурса для того, чтобы мы еще и ходили и раздавали повестки", — резюмировал глава Национальной полиции.

Напомним, в Украине распространяют фейк о мобильных блокпостах, на которых раздают повестки.

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