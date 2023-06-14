Вручение повесток в Украине: адвокат объяснил проблемы с прохождением ВЛК

В Украине военнообязанным нередко приходится повторно проходить военно-врачебную комиссию в разных ТЦК. Связано это с отсутствием единой базы данных военнообязанных.

Об этом в комментарии "Фокусу" сообщил адвокат в сфере военного законодательства Олег Леонтьев.

В качестве примера адвокат рассказал историю военнообязанного жителя Львова. В своем городе он прошел медкомиссию и заключил: “ограниченно пригоден к службе по состоянию здоровья”. Но после того, как приехал в Киев, держал вывод "непригодный".

Уже после возвращения из столицы мужчина пришел во львовский ТЦК, чтобы передать документы о том, что он непригоден. Но работники ТЦК отказались принять эти документы и отправили на повторную военно-врачебную комиссию.

По словам адвоката, проблема в том, что в нашем государстве до сих пор нет единой базы военнообязанных данных.

Напомним, что в Луганской области ВСУ уничтожили базу, с которой кафиры запускали беспилотники.

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