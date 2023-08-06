Вручили повестку "на коленях", что делать, можно ли ее обжаловать: ответ адвоката

В каких случаях можно оспорить вручение повестки, рассказал адвокат Роман Симутин.

Можно ли обжаловать повестку

По словам адвоката, согласно постановлению Верховного суда Украины от 08.09.2022 года, в котором указывается, что повестка является лишь средством оповещения и не может быть обжалована в суде, оспариваются последствия в виде принятого решения, а именно постановления начальника ТЦК о нарушении законодательства о мобилизации ст. 210-1 КУоАП.

Если остановили на блокпосту, выписали повестку, вы подписали и получили, это значит, что вы согласились с вручением повестки, каким способом это не произошло.

Другое дело, если повестка выписывается, вручается с нарушением законодательства по мобилизации и вы отказываетесь ее получать и обоснованно указываете причины.

Какие могут быть нарушения в выписке или вручении повестки

Среди таких причин могут быть: личные данные получены мошенническим способом во время проверки документов не уполномоченным лицом, повестка старого образца, отсутствует номер распоряжения о вашем вызове, данные заполнялись на колене, повестка, заполняется неизвестным лицом, а в ней стоит подпись начальника ТЦК. Требования по заполнению повесток можно найти в постановлении Кабмина №1487 от 30.12.2022 года, где в приложении 11 размещен образец повестки с перечисленными данными.

В каком случае можно обжаловать решение

Если повестка выписана или вручена не должным образом, вы нигде поставили подписи, не взяли повестку, весь процесс ее вручения снят на видео, которое будет подтверждением и доказательством для дальнейших неправомерных действий начальника ТЦК в виде вынесения в отношении вас постановления и штрафа.

После отказа подписать, взять повестку представитель ТЦК составит акт об отказе от получения повестки и предложит его подписать. Вы повторяете основания и ничего не подписываете. Как утверждает Симютин, после составления акта оботказе с привлечением свидетелей вас отпускают, а через месяц-два узнаете о вынесенном по вас обжалованном в суде постановлении. Вот именно эти последствия (постановление) вы должны обжаловать».

Постановление будет обжаловано, потому что

Повестка выписывалась и вручалась не в соответствии с постановлением Кабмина, то есть не предусмотренным законом способом.

У вас есть доказательство подтверждения незаконности выписки повестки – ваше видео.

Составление акта об отказе ни одним законом или постановлением не предусмотрено. Это позиция суда, которым отменено подобное постановление.

Не забываем, что статьей 65 Конституции Украины закреплена конституционная обязанность каждого гражданина защищать Отечество. А обязанность государственных органов и должностных лиц – соблюдать закон и действовать исключительно законным способом.

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