Врут и шантажируют: Россия требует от ООН не расследовать закупки ней иранского вооружения

Россия требует от ООН не расследовать закупки ней иранского вооружения и традиционно прибегает ко лжи и шантажу, говорится в ТСН.

Москву поймали с поличным, ведь она прямо нарушила резолюцию Совбеза, запрещающую покупать вооружение у Ирана.

Накануне поздно вечером в Нью-Йорке состоялось заседание на этот счет. Представитель страны-агрессорки на нем выступил категорически против расследования и пригрозил Генсеку ООН, если он на это решится, "пересмотром отношений".

Украина же приглашает международные мониторингтовые миссии не только для исследования иранских дронов, но и на Каховскую гидроэлектростанцию – посол Украины сообщил ООН, что ее дамба заминирована и ставит под угрозу затопление юг Украины.

То, что Иран поставил дроны России, и даже прислал в временно оккупированный Крым своих инструкторов обучать россиян их пилотировать, у Соединенных Штатов сомнений нет. Их разведка зафиксировала эту оборудку еще на этапе ее заключения. Более того, координатор Совета Нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на этой неделе сообщил, что у них есть данные, будто Россия собирается купить у Ирана еще больше беспилотников, а также ракеты класса земля-земля. Доказательства иранского происхождения вооружений нужны не для собственного понимания, а для фиксации очередных военных преступлений России, а также нарушения резолюции Совета Безопасности ООН. Ведь поставки оружия из и в Иран запрещены решением Совбеза ООН еще с 2015 года, и тогда за это голосовала и сама Россия.

Неспособный отрицать этот факт, российский посол в ООН Небензя прибег к обычной тактике — врать. Он заявил, что Россия не покупала оружие у Ирана, такой же версии держится продавец. Впрочем, дипломаты нескольких стран, включая Украину, призвали Секретариат ООН этот вопрос расследовать.

"В дополнение к найденным в Украине остаткам этих беспилотников, которые можно легко идентифицировать, существует значительное количество общедоступной документации, включая фотографии и видеозаписи использования беспилотников против Украины. ООН должна расследовать какие-либо нарушения резолюций Совета Безопасности ООН. И мы не должны позволить России или другим препятствовать или угрожать ООН в исполнении возложенных на нее обязанностей", — заявил заместитель постоянного представителя США в ООН Джефри Делорентис.

Российский посол заявил, что они категорически против расследования, потому что в ООН на это вроде бы нет мандата и пригрозил, если Генсек Антониу Гуттериш согласится, Россия "пересмотрит с ним отношения" — это звучит как прямая угроза в свете того, что срок действия зернового соглашения, заключенного под эгидой ООН, завершающейся в ноябре, и стороны активно работают над ее продолжением.

Спикер Гуттериша ответил в общих чертах, мол, всегда готовы проверить информацию, которую предоставляют члены ООН.

Украинский посол Сергей Кислица предупредил, пока Совбез обсуждает поставки оружия из Ирана, Россия готовит новую техногенную катастрофу, заменив дамбу Каховской ГЭС.

"Дамба этой электростанции вмещает около 18 миллионов кубических метров воды. Если российские террористы взорвут эту дамбу, более 80 населенных пунктов, в том числе Херсон, где проживают сотни тысяч человек, окажутся в зоне стремительного затопления. Водоснабжение значительной части юга Украины может быть разрушено. Этот российский теракт может оставить Запорожскую АЭС без воды для охлаждения, поскольку эта вода берется из Каховского водохранилища", – постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Соединенные Штаты пообещали усилить санкционное давление на Россию и Иран за их вооруженные сделки. Они также работают над тем, как помочь Украине максимально эффективно защищаться от атаки иранских дронов. Отрадная часть новости — это оружие не меняет ситуации на поле боя, а скорее элементом психологического давления и террора, сказал спикер Пентагона.

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