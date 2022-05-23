"Вряд ли можно говорить об этом": Песков об обмене Медведчука на бойцов "Азовстали"

"Вряд ли можно говорить об этом": Песков об обмене Медведчука на бойцов "Азовстали"

В Кремле не поддержали идею обмена Виктора Медведчука на военных из "Азовстали".

Москва не поддерживает идею обмена задержанного в Украине нардепа и кума Путина Виктора Медведчука на защитников Мариуполя.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

"Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, и он не военный. В случае лиц, сдавшихся в плен на "Азовстали", там речь идет о военных и членах националистических формирований, поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-либо обменах", — сказал он.

Находившийся под домашним арестом Виктор Медведчук сбежал из Украины еще в начале российского вторжения. 18 марта суд Львова заочно арестовал нардепа, а Госбюро расследований обратилось к украинцам за помощью в розыске Медведчука. Кроме того, у Виктора Медведчука конфисковали предметы искусства и транспортные средства. Их впоследствии реализуют, а деньги перечислят ВСУ и потратят на восстановление разрушенной инфраструктуры.

Позже Медведчук попросил Зеленского и Путина обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Напомним, Медведчук дал СБУ показания против Порошенко.

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