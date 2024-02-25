ВС РФ атаковали Украину волнами "Shahed" и ракетами: Гуменюк об атаке на юге

Сегодня ночью россияне снова атаковали мирные города Украины. Ночь в некоторых регионах была очень неспокойной.

Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Ночь была напряженная, с сигналами воздушных тревог. Ночная активность была связана как с ракетными атаками, так и с дроновыми. В начале ночи враг пытался с помощью тактической авиации из акватории Черного моря уничтожить нашу систему противовоздушной обороны, для чего использовал ракеты типа Х-31П, но они были сбиты над акваторией моря. Затем последовали волны дронов. Этой ночью они имели разветвление и по направлению, и по времени", — сказала она.

По ее словам, оккупанты атаковали неравномерно.

"Сначала полуторачасовая атака происходила в направлении Николаевщины, следующая атака, через несколько часов, продолжалась три часа в нашей зоне ответственности и была направлена вглубь Украины — на центральные регионы с переходом на западные. И первую, и вторую волны силы противовоздушной обороны юга отработали результативно. Один дрон был уничтожен над Херсонщиной, как только вошел в нашу зону ответственности, три над Николаевщиной и еще два над Кировоградщиной. Мы отработали результативно и попаданий не допустили", — отметила она.

Ранее стало известно, что ночью на Хмельнитчине раздавались взрывы, а в Киевской области работала ПВО. Больше об этом читайте в новости.

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