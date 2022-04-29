ВС РФ десантировались 24 февраля в центре Киева для ликвидации Зеленского: Time обнародовал рассказ президента

Президент Украины Владимир Зеленский появился на обложке американского журнала Time, написавшем о нем статью под названием "Внутри мира Зеленского".

В апреле журналисту издания Time Саймону Шустеру разрешили две недели пожить в резиденции на Банковой. Среди описанного в статье Time есть и упоминания о первом дне войны в Украине.

В первые часы войны вместе с Владимиром Зеленским на Банковой находились его жена и дети. Россияне дважды штурмовали Офис Президента. Тогда Зеленскому сообщили, что российские ударные группы спустились с парашютами в центр Киева и их задача – убить или захватить его и его семью.

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По словам Владимира Зеленского, утром 24 февраля он вместе со своей женой сообщили своим детям о том, что РФ развязала большую войну против Украины. Родители осторожно пытались донести сыну и дочери о необходимости выезда из дома из-за угроз бомбардировок.

"Мы их разбудили. Это было громко, были взрывы", — вспомнил Зеленскую хронологию событий 24 февраля.

Через некоторое время военное командование Украины сообщило президенту о том, что ударные группы ВС РФ десантировались в центре Киева в правительственном квартале. Целями российских диверсантов были захват президентской семьи либо ее физическая ликвидация.

"До той ночи мы такое только в кино видели", — прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак высадку десанта ВС РФ в центре Киева.

В материале Time говорится, что пока подразделения украинской армии отражали атаку диверсантов, бойцы президентского полка пытались укрепить здание ОП, в котором находился Владимир Зеленский и члены его семьи.

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"С наступлением вечера вокруг правительственного квартала вспыхнула стрельба. Охранники выключили свет в комплексе и принесли Зеленскому и примерно десятку его помощников бронежилеты и автоматы", – говорится в статье.

В материале Time также говорится, что Владимир Зеленский на второй день полномасштабного вторжения ВС РФ, когда в правительственном квартале продолжались бои, вышел во двор на Банковой и записал видеообращение к украинцам.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что он не боится покушений на себя, которых только с начала полномасштабного вторжения России было немало. Пока известно о более десяти покушениях на жизнь президента Украины.

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