ВС РФ начали наступление сразу на трех направлениях: подробности от ISW

Несвоевременная западная помощь Украине позволила российским войскам начать наступление сразу на трех участках фронта одновременно.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, 18 февраля российские войска совершали, по меньшей мере, три наступательные операции:

вдоль границы Харьковской и Луганской областей в частности в направлении Купянска и Лимана

в Авдеевке и вокруг нее

вблизи Роботино на западе Запорожской области

"Критическая нехватка поставляемой Западом техники и опасения полного прекращения военной помощи США заставили украинские войска сократить количество материальных средств на всем фронте, что, вероятно, побудило российские войска воспользоваться ситуацией и начать ограниченные наступательные операции за пределами района Авдеевки", — считают аналитики.

Ранее стало известно, что оккупационные войска начали наступление на Роботино в Запорожском направлении и, как утверждают спутниковые фото, имеют определенное продвижение.

Читайте также: