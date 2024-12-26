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ВС РФ накапливают силы и готовятся к штурму на Кураховском направлении — ОСУВ "Хортица"

ВС РФ накапливают силы и готовятся к штурму на Кураховском направлении — ОСУВ "Хортица"

Фото иллюстрированное / Фото: Associated Press

За сутки на Кураховском направлении зафиксировано 31 боевое столкновение.

Российская армия накапливает силы для штурмов на Кураховском направлении. Они также стали чаще использовать противотепловизорные плащи.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По его словам, кафиры проходят небольшими группами и пытаются цепляться за дома и обходить городскую застройку по окрестностям. "Следует понимать, что если они наступают такими малыми группами, их немало в целом", — отметил спикер.

Работает на Кураховском направлении и артиллерия. оккупанты пытаются атаковать позиции ВСУ, но в основном уничтожают пустые здания, ведь украинские воины знают о планах россиян.

Трегубов добавил, что враг пытается проникнуть в боевые порядки украинских военных в городской застройке Курахово, в районах Дальнего, Дачного и Успеновки.

Напомним, на Кураховском направлении российская оккупационная армия пытается прорвать рубежи сил обороны Украины для того, чтобы выровнять линию фронта.

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