ВС РФ после точных ударов ВСУ оставляют на поле боя раненых и убитых — ISW

У оккупантов новые проблемы на фронте.

Российские силы не эвакуируют раненых или убитых из прифронтовых районов, из-за чего возросло количество дезертиров.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Диверсионно-разведывательная группа "Русич", ультраправое российское нерегулярное военизированное формирование, опубликовала список проблем.

Отмечается, что российские силы отказываются эвакуировать своих раненых или убитых солдат из прифронтовых районов, что побудило часть российского персонала отказаться от выполнения боевых задач.

В частности, российские войска продолжают жаловаться на нехватку вооружения и оборудования, якобы мешающего проведению успешного наступления на разных участках фронта в Украине.

Оккупанты утверждают, что российская контрбатарейная дальность и точность уступают украинским возможностям. А также у них нет лазерного наведения снарядов "Краснополь" и БПЛА, чтобы управлять ими.

Группа "Русич" также отметила, что российская реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" менее устойчива к радиоэлектронной борьбе (РЭБ), чем предоставленные Украине американские системы HIMARS. Многие российские сотрудники покупают собственные коммуникационные технологии, что усложняет связь между разными подразделениями, использующими разные модели технологий.

По информации ВСУ, за последние два месяца оккупанты у Бахмута потеряли такое же количество личного состава, как во время двух Чеченских войн.