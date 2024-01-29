ВС РФ продвинулись на некоторых участках фронта: аналитики зафиксировали "успехи" оккупантов

Российские оккупанты, возможно, захватили Табаевку Харьковской области. Они также продвинулись на поле к востоку от Ямполевки, к западу от Кременной.

В то же время ВСУ вытеснили врага из ресторана "Царская охота" в Авдеевке.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По словам руководителя службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимира Фитьо, российские войска продолжают уделять приоритетное внимание Купянскому направлению. Боевая активность России интенсивнее вдоль линии Купянск-Лиман, чем вокруг Бахмута.

Российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись юго-восточнее Купянска 28 января, но украинские военные источники пока не подтвердили эту информацию.

Российские блогеры продолжали утверждать, что подразделения армии РФ захватили Табаевку, юго-восточнее Купянска, и господствующие высоты в этом районе после захвата Крахмального юго-восточнее Табаевки.

Российские войска недавно продвинулись к западу от Кременной. Видео с геолокацией, опубликованное 28 января, показывает, что захватчики продвинулись на поле к востоку от Ямполевки, к западу от Кременной.

Позиционные бои продолжались к западу от Кременной в районе Тернов, Ямполевки и Торского, юго-западнее Кременной в районе Дибровы. А также к югу от Кременной в районе Дибровы и Белогоровки.

Под Бахмутом 28 января подтвержденных изменений на фронте не произошло. Однако позиционные бои продолжались северо-западнее Бахмута в районе Богдановки, к западу от Бахмута в районе Ивановского. А также юго-западнее города в районе Андреевки и Клещиевки и к югу от Бахмута в районе Северного и Шумов.

Российские войска подтвердили продвижение в районе Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 28 января. Видео с геолокацией, опубликованное 28 января, показывает, что войска РФ продвинулись к северу от Степного и к юго-востоку от Первомайского.

Продолжались позиционные бои также северо-западнее Авдеевки в районе Очеретино, Новобахмутовки и Степного, у самой Авдеевки, к западу от города в районе Тоненького. А также юго-западнее Авдеевки в районе Северного, Первомайского и Невельского.

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 74 боевых столкновения. В частности, на Марьинском направлении украинские воины отразили 22 атаки.

Читайте также: