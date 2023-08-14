ВС РФ ударили по жилым домам в Запорожье: есть погибшие (фото)

Под вражеский огонь попали 24 населенных пункта, в результате чего есть жертвы среди гражданского населения.

Сегодня, 14 августа, около 2 часов ночи российские военные трижды атаковали ракетами С-300 Степное Запорожского района. Два человека погибли, три спасли.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Одна женщина находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, уточнил глава ОВА Юрий Малашко:

"Очень тяжелая. Уже есть ампутация ноги и очень много царапин и порезов. Была остановка сердца. Ее муж погиб", — сообщил он.

В результате обстрелов полностью разрушены два жилых дома, еще два — повреждены, в соседних — вылетели окна и стекла.

Последствия обстрелов

Кроме того, за прошедший день возникли два пожара в населенных пунктах Пологовского и Васильевского районов из-за вражеских обстрелов. В частности, в селе Верхняя Терса Пологовского района пожар произошел в жилом доме, а в пгт Степногорск спасатели потушили возгорание металлического гаража с автомобилем.

Всего оккупанты 99 раз ударили по 24 населенным пунктам.

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