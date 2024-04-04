ВС РФ увеличили количество штурмов: в ISW объяснили, о чем это свидетельствует

Российские войска увеличили масштабы и количество механизированных наземных штурмов на отдельных участках фронта.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

"На всем театре боевых действий фиксируется активизация российских механизированных штурмов. Силы обороны отразили большую российскую атаку на Лиманском направлении. Украинские войска, как свидетельствуют геолокационные данные, повредили или уничтожили несколько российских бронемашин к востоку от поселка Терны", — пишут аналитики.

У села Тоненько, к западу от Авдеевки, 30 марта произошла батальонная российская механизированная атака. В этой атаке российские войска привлекли не менее 12 БМП и 36 танков. Силам обороны удалось уничтожить 78 БМП и 12 вражеских танков.

В ISW считают, что вдоль всей линии фронта войска РФ провели только одну другую механизированную атаку такого масштаба с начала российской кампании по захвату Авдеевки в октябре 2023 года, также состоявшейся около Тернов 20 января. Оккупанты, как отметили аналитики, могут активизировать механизированные атаки еще до периода наступления весеннего периода с топкой местностью, что затрудняет дальнейшее ведение маневренной войны.

В отчете также говорится, что российские войска также могут активизировать механизированные атаки. Это позволит им воспользоваться нехваткой украинских материальных средств до прибытия новой ожидаемой западной помощи в сфере безопасности.

Напомним, издание Politico выпустило материал, где идет речь о большом риске разрушения линии фронта в Украине там, где российские генералы решат сосредоточить свое будущее наступление. Сейчас Украине ничего не может помочь, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать ту массу войск, которую бросит враг.

Читайте также: