ВС РФ запретили использовать гражданские авто: аналитики объяснили, чего боится командование

Военное командование РФ ввело для солдат и офицеров запрет на использование гражданских транспортных средств в военных целях.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

Российские военкоры продолжают критиковать запрет на использование гражданских автомобилей в военных целях.

Так, 10 декабря один из блогеров заявил, что у неопределенного подразделения российской морской пехоты пытались изъять все внедорожники "УАЗ", однако российские офицеры убедили чиновников разрешить подразделению оставить транспортные средства.

"Блогеры ранее отмечали, что российский военный запрет на использование гражданских транспортных средств может препятствовать передвижению российских военных, поставке боеприпасов и эвакуации раненых, а значит, окончательно деморализовать военный персонал", — заявили аналитики.

По информации военного, 99% всех внедорожников и микроавтобусов, которые ВС РФ используют в районах боевых действий, закупают российские волонтеры и солдаты.

Другой военкор утверждал, что российские военные лично финансируют ремонт своих автомобилей и не знают, как получить разрешение на дальнейшее использование гражданского транспорта.

Такой запрет, вероятно, связан с попытками минимизировать случаи дезертирства и усложнить варианты для несогласованного с командованием отступления с позиций, не исключают аналитики.

Ранее оккупант рассказал о больших потерях в действующих на Авдеевском направлении подразделениях российской армии. По его словам, погибших вывозят "КАМАЗАМИ", а раненых столько, что уже размещают в гражданских больницах, но даже там не хватает места.

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