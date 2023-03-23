ВС Словакии показали видео, как под песню "Эй, соколы" передали Украине первые Миг-29 (захватывающие кадры)

Вооруженные силы Словакии показали мощное видео, на котором виден процесс передачи Украине истребителей Миг-29 под известную народную песню, ставшую символом борьбы, "Эй, соколы".

Соответствующее видео опубликовали на Facebook-странице ВС.

"Четыре истребителя МиГ-29 успешно переданы украинским собратьям. У помощи нет границ. Мы сделали все, что могли, ради правильного дела!" – говорится в подписи к видео.

Также в этом видео словацкие военные обратились со словами к технике: "Желаем вам много спасенных жизней: с сегодняшнего дня и дальше помогайте украинскому народу, успехам в каждой миссии".

Напомним, 23 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что его страна уже передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29.

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