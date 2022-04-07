"Все банки РФ должны быть заблокированы, ни одно судно не может заходить в порты": Зеленский в обращении к грекам

"Все банки РФ должны быть заблокированы, ни одно судно не может заходить в порты": Зеленский в обращении к грекам

Президент призвал не помогать России убивать украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Греции призвал остановить сотрудничество со всеми российскими банками и не принимать в портах суда и танкеры с флагами оккупантов.

Обращение Зеленского происходило 7 апреля.

По словам президента, выборочные санкции позволяют России зарабатывать деньги на летящие в украинские города ракеты и бомбы.

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"О санкциях, чтобы не могла Украину уничтожать – это вопрос чести для европейцев, чести – ответить на такую политику Российской Федерации. Пока российские войска блокируют мирные города и депортируют людей, ни один российский банк не имеет права зарабатывать деньги на связях с мировой финансовой системой. Они все должны быть заблокированы! Все, а не только часть", — подчеркнул Зеленский.

Он также призвал запретить российским судам заходить в порты стран демократического мира: "Для чего им помогать? Чтобы они заработали еще больше денег на ракеты и бомбы для уничтожения не только Мариуполя, но и Одессы и других наших украинских городов? А в первую очередь – ни одной поддержки российским танкерам, этим нефтевозам, обеспечивающим России постоянный поток денег на убийства".

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