"Все, батюшка, валим": московский священник стрелял из гранатомета по украинцам (видео)

Представитель Московской духовной академии заявил, что борется с НАТО, и произвел под запись на камеру выстрел из гранатомета.

В Сети опубликовали видео с российским священнослужителем, стреляющим из гранатомета вместе с оккупантами.

Соответствующие кадры появились в четверг, 13 октября, в Twitter российского блоггера Рустема Адагамова, вынужденно живущего в Праге.

На видео виден молодой человек в рясе, который стояит рядом с военными, держа на плече гранатомет. Перед тем, как произвести выстрел, священник заявил: "Московская духовная академия борется с НАТО".

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Информации о месте стрельбы и времени, когда они происходили, нет.

После совершенного выстрела один из военных говорит священнику: "Все, батюшка, валим". Из этого можно заключить, что огонь велся в сторону позиций ВСУ, поэтому оккупанты поспешили покинуть место, чтобы не попасть под ответный огонь.

"Московская духовная академия сражается с НАТО". Православный священник из Москвы приехал пострелять в украинцев. pic.twitter.com/Kpzsl9ZJth — Рустем Адагамов (@adagamov) October 13, 2022

Напомним, в Винницкой области СБУ разоблачила митрополита одной из епархий УПЦ МП на работе в интересах России.

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