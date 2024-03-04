Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Все ближе к Крымскому мосту: эксперт объяснил взрывы на оккупированном полуострове

Все ближе к Крымскому мосту: эксперт объяснил взрывы на оккупированном полуострове

Коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

На высотах вблизи Феодосии российские оккупанты ставят ЗРК, прикрывающие мост, соединяющий Крым с РФ.

Взрывы в Феодосии на территории временно оккупированного Крыма свидетельствуют, что украинские воздушные средства поражения приближаются к Керченскому мосту.

Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан в ежедневном обзоре "24 канала".

По его словам, на высотах вблизи Феодосии российские оккупанты ставят зенитно-ракетные комплексы, преимущественно С-300, которые прикрывают Керченский мост с западного направления.

Поэтому, считает эксперт, если наши БПЛА долетают сюда, это значит, что мы приближаемся и к этому логистическому объекту.

“Наконец-то это волна БпЛА. Скорее всего, получили достаточное количество БпЛА. Надо запускать их волнами, до полусотни их должно идти. Если россияне говорят, что сбили 38, значит, где-то около полусотни шло”, — заметил Свитан.

По информации партизанского движения "Атеш", украинские воздушные дроны поразили нефтепровод возле Феодосии.

Напомним, что в ночь на 3 марта очевидцы в социальных сетях сообщали о ряде взрывов в Феодосийском районе.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация