Все ближе к Крымскому мосту: эксперт объяснил взрывы на оккупированном полуострове

Взрывы в Феодосии на территории временно оккупированного Крыма свидетельствуют, что украинские воздушные средства поражения приближаются к Керченскому мосту.

Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан в ежедневном обзоре "24 канала".

По его словам, на высотах вблизи Феодосии российские оккупанты ставят зенитно-ракетные комплексы, преимущественно С-300, которые прикрывают Керченский мост с западного направления.

Также читайте Силы обороны выполняют свою работу: Братчук о ночных взрывах в Крыму

Поэтому, считает эксперт, если наши БПЛА долетают сюда, это значит, что мы приближаемся и к этому логистическому объекту.

“Наконец-то это волна БпЛА. Скорее всего, получили достаточное количество БпЛА. Надо запускать их волнами, до полусотни их должно идти. Если россияне говорят, что сбили 38, значит, где-то около полусотни шло”, — заметил Свитан.

По информации партизанского движения "Атеш", украинские воздушные дроны поразили нефтепровод возле Феодосии.

Напомним, что в ночь на 3 марта очевидцы в социальных сетях сообщали о ряде взрывов в Феодосийском районе.

Читайте также: