Все больше российских оккупантов отказываются участвовать в войне — разведка

Все больше российских оккупантов отказываются участвовать в войне — разведка

Военные РФ просят родственников, чтобы те поспособствовали их возвращению домой.

Увеличивается количество российских оккупантов, которые отказываются от дальнейшего участия в войне с Украиной.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что российских "отказников" командиры подразделений РФ запугивают репрессиями против родственников, к которым обращаются оккупанты с просьбой посодействовать возвращению домой.

"Командиры оккупационных подразделений пытаются изолировать "отказников", которые отказываются от дальнейшего участия в войне от остального личного состава и держать под стражей. Пугают уголовной ответственностью и репрессиями против родственников", — говорится в сообщении.

В ГУР информируют, что количество таких "отказников" увеличивается в оккупационных подразделениях, участвовавших в столкновениях с Вооруженными силами в Херсонской и Николаевской областях.

"Увидев реальную силу защитников Украины и поняв свои ближайшие перспективы, оккупантов уже не интересует легкий заработок и возможность мародерства, которые им обещали перед вторжением в Украину", — отмечают в разведке.

В то же время территории страны-агрессора родственников "отказников", которые обращаются в воинские части, уверяют, что с солдатами все хорошо и они находятся на территории Крыма.

Напомним, украинские спецслужбы и Генштаб сообщают о том, что ФСБ принялась искать виновных в провале войны с Украиной в вооруженных силах РФ. Генералов и полковников подвергают унизительным проверкам и обвиняют в трусости.

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