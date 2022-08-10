Все больше стран призывают изолировать россиян на их территории, те же разразились возмущением

От российских либералов и от путинистов начался шквал возмущения в социальных сетях из-за возможной блокады миром россиян, говорится в ТСН.

О полном запрете въезда на запад для всех без исключения россиян говорят все чаще. Особенно – европейские соседи России. Они просят Европу принять общее решение. «Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Путешествие в Европу – привилегия, а не право человека», — говорят в Латвии.

«Воздушная связь прекращена. Следовательно, хотя визы выдают шенгенские страны, иметь дело с россиянами приходится соседям — Финляндии, Эстонии, Латвии. Пора прекратить российский туризм», — отмечает глава правительства Эстонии Кая Каллас.

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Владимир Зеленский ранее призвал к этому во время интервью американскому изданию The Washington Post. «Какие бы ни были те русские… Пусть едут в Россию. Они говорят, что у нас нет ничего общего с войной, весь народ нельзя делать ответственными. Можно! Народ избрал правительство и не боролся с ним. Теперь возвращайтесь и живите там. Это единственное средство повлиять на Путина», – заявил он.

Как ни странно, кроме сотен либералов в соцсетях, президента Украины обиделись и в Кремле. Спикер Путина пообещал, изолировать Россию не удастся. Впрочем, даже в Грузии, где к российским туристам привыкли так же, как и в Турции — все чаще в отдельных барах или отелях их заставляют подписывать разные заявления — об осуждении войны и режима Путина. Грузинская оппозиция предлагает перестать пускать и их, и белорусов. Финляндия и Латвия тоже присоединилась к призывам изолировать граждан страны-агрессорки.

«Это неправильно, что в то же время, как Россия ведет агрессивную жестокую войну в Европе, россияне могут нормально путешествовать по Европе, иметь нормальную жизнь. Это неправильно», – говорят в Эстонии.

«Я предлагаю полный запрет выдачи виз россиянам. Кто-то скажет, что это неправильно, потому что там остались демократические силы, представители общественного общества, которым нужно уехать. Я убежден, те, кого действительно преследуют – уже либо в тюрьме, либо за границей», – уверена премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Латвийские политики предлагают пойти еще дальше и не продлевать виды на постоянное проживание даже тем, у кого они уже есть.

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