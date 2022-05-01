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Все больше украинцев возвращается на родину: какая ситуация на границе

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Все больше украинцев возвращается на родину: какая ситуация на границе

МВД

Ситуация в пунктах пропуска на западной границе остается стабильной.

Из Украины за прошлые сутки выехало более 38 тысяч человек, а вернулось — почти 40 тысяч граждан.

Об этом сообщает ГПСУ.

Отмечается, что 30 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 78 тысяч человек и 19 тысяч транспортных средств.

По данным пограничников, из Украины за прошлые сутки выбыли более 38 тысяч человек, 23 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

В Украину за минувшие сутки прибыли почти 40 тысяч человек, из них около 36 тысяч – украинцы.

Оформлено более 380 грузовиков с гуманитарной помощью.

"Учитывая ситуацию, которая складывается на территории Украины во время военного положения, когда граждане Украины не могут быстро и вовремя оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт), возможность пересечения границы гражданами Украины по внутренним паспортам продлена", — сказано в сообщении.

Напомним , житель Черновцов нелегально переправлял мужчин за границу.

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