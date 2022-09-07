Все больше женщин, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны, осваивают профессию сапера

Международная гуманитарная миссия выпускает уже третий курс деминеров, расчищающих украинскую землю от российских снарядов. В группе объединились переселенцы и люди разных профессий, которых "русский мир" освободил от крыши над головой и мирной жизни, говорится в ТСН.

В международной компании набирают на обучение даже без специальных навыков.

Марина даже и не подозревала, что она станет инструктором по разминированию. Пока на родной Донбасс, в 2014 году, не пришла война. А ее дети, после занятий в школе начали рассказывать маме, как опасно теперь гулять по зеленым зонам. С тех пор бывшая экономистка жилищно-коммунального хозяйства Краматорска имеет офис под открытым небом и учит других искать вражеское железо, которым Россия нашпиговывает нашу землю.

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Дарья внимательно прощупывает землю под руководством инстуктора. Через три дня у девушки финальный экзамен, а дальше работа на настоящем, а не обучающем минном поле. Здесь, на Киевщине, недалеко от собственного дома. Дарья из Броваров и все время боев в окрестностях города наблюдала за ними из окон собственного дома. Говорит, на курс саперов пришла подготовленная. Потому что не просто видела снаряды, но и по звуку прилетов различает из чего готовят оккупанты. «Здесь рядом мой дом. У меня есть ребенок и не хотелось, чтобы он попал где-то на такое поле», — говорит девушка.

В этой группе почти сотня новоиспеченных саперов. Уже скоро их распределят по отрядам и они будут работать в Броварском районе, где еще зимой шли адские бои за левобережье столицы.

Миссия гуманитарная, потому что не только потому, что за британско-американские средства помогает украинским пиротехникам разминировать территорию. Но и потому, что уже третий курс выпускников — это в основном переселенцы из разных уголков Украины, охваченные ныне войной. Здесь собрались люди всех возрастов и совершенно разных профессий.

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И среди них немало женщин, сейчас это треть группы. И будет больше, говорят в международной организации, ведь следующий курс саперов планируют провести в Черниговской области, а дальше надеются расшириться освобожденные территории. «Если человек сдает экзамены, физически здоров и способен работать на открытом воздухе в таких условиях. Мы даем ей возможность работать, зарабатывать деньги и карьерно расти, и к тому же помогать стране», — говорит менеджер по связям с общественностью гуманитарной организации HALO TRUST Олеся Фесенко.

Сейчас в Украине из-за российской агрессии 270 тысяч квадратных километров территории нуждаются в разминировании. Это больше даже, чем Донецкая и Луганская области вместе взятые. Чтобы их очистить от снарядов и мин нужно, не менее 10 лет. Это при условии, что бои прекратятся. Так что работы у саперов на годы вперед, уверена Елена. Она берет свою работу сумку и идет в поле Киевщины и надеется, что скоро вернется на родной и мирный Донбасс, чтобы завершить свою гуманитарную миссию.

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