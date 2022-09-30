"Все будет идти исключительно по сценарию Украины": у Зеленского рассказали о дальнейших планах в войне с Россией

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ВСУ и дальше будут освобождать наши территории от оккупантов.

Украина не меняет никаких планов деблокирования своих территорий и контрнаступления. Отныне все будет идти исключительно по нашему сценарию.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник руководителя ОП.

"Нет никаких российских земель. В одностороннем порядке ты не можешь себе присвоить какую-либо землю. Все равно эта земля юридически в международном праве является украинской. Нас мало обходит господин Путин, потому что он живет очень короткими стратегиями. Просто люди определенное время считали, что это действительно монстр, которого нужно бояться. Украина показала, что это не так. С Путиным надо работать так, как он этого заслуживает, а заслуживает он только ударов силой. Мы безусловно не меняем никаких планов деблокирования своих территорий и контрнаступления", — сказал Подоляк.

Советник Ермака добавил, что Россия начала паниковать после того, как Украина начала наносить ответные удары.

"Россия зашла на нашу территорию, захватила долю территории. После того как начала получать ответные удары и мы начали деблокировать территорию, Россия запаниковала и приняла ряд шагов: мобилизация паническая, ускоренная "референдумизация", не имеющая никакого отношения к юридической процедуре, угрозы ядерным оружием, которое является уже не вопросом нашей безопасности, а глобальной безопасности.Россия может сломать весь каркас, говорящий о том, что нельзя использовать ядерное оружие просто так.Ты не можешь зайти на чужую территорию, проиграть там войну и после этого сказать : "Раз я государство ядерное, я могу убивать людей ядерным оружием". Это вопрос глобального ядерного клуба. И на мой взгляд, насколько мы сегодня понимаем, России четко доказали, что любые даже мнения об использовании ядерного оружия будут получать адекватный ответ от ядерных государств", — отметил он.

Подоляк также отметил, что Украине не интересно "фрик-шоу" Кремля.

"Что нам к тому, что Россия пропагандистское в Кремле "фрик-шоу" сделала? Выпили шампанского за то, что они не войной, которую они практически там проиграли, а именно пропагандистскими элементами вроде бы себе что-то захватили. Нет, все будет идти исключительно по сценарию Украины. Это конкретный сценарий", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Подоляк заявил, что России придется просить Украину об организации "зеленого коридора" для выхода российских войск из Лимана, вспомнив оккупантами расстрел под Иловайском.