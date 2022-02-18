Все было спланировано: главари "ЛДНР" записали свои обращения о принудительном вывозе еще 16 февраля

Спецоперация РФ против Украины может называться "Бросок мангуста".
Главари самопровозглашенных "ЛДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник записали свои обращения об "угрозе войны" и принудительном выселении мирных жителей еще 16 февраля.
Об этом сообщил украинский активист Сергей Стерненко.
Активист проанализировал метаданные видео и обнаружил, что они были записаны задолго до так называемой "атаки".
"Это важное доказательство того, что и обстрелы 17 февраля, и принудительное перемещение населения – заранее запланированная операция российских оккупантов. Они это подготовили заранее, до всех событий", — заметил Сергей Стерненко.
Также во время проверки метаданных оказалось, что видео, распространённое оккупантами из "ЛНР", на компьютере хранилось в папке под названием "Бросок мангуста". Активист отмечает, что это звучит как название спецоперации.
"В свое время США проводили операцию с похожим названием "Мангуст". Целью было создание повода для атаки коммунистической Кубы и свержения правительства Фиделя Кастро. Интересное совпадение. Может только совпадение, но вполне совпадающее с озвученной ранее информацией разведки США и Великобритании о провокации РФ с конечной целью поставить в Украине оккупационное марионеточное правительство", – написал Стерненко.
Активист добавил, что видео с главарем фейковой "ДНР" хранилось в папке с обычным названием, однако оно также было записано еще 16 февраля".
Журналист Олег Деренюга отметил, что видео главаря фейковой "ЛНР" было записано 16 февраля в 15:31, его отредактировали в 19:31, однако опубликовали только через два дня.
"О чем может свидетельствовать? Планировали ли на 16 число? Или просто заранее написали, понимая, что найдутся возможности объявить о том, что Украина якобы нападет на Донбасс?" - заметил Деренюга.
Напомним, на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса оккупанты объявили о принудительном вывозе населения в Россию, пугая местных жителей мифическим "наступлением" украинских войск.
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