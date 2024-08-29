Все что известно о ситуации на Покровском направлении: Зеленский и Сырский рассказали детали

Главком ВСУ несколько дней работал в бригадах, ведущих оборону на самом горячем участке фронта.

Российские оккупанты продолжают продвижение на Покровском направлении, которое стало главным острием атак врага еще в апреле этого года. Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещания с военным руководством по ситуации на фронте, где главным пунктом становится оборона Покровска и Торецка. Главком ВСУ Александр Сырский называет ситуацию в этом направлении наиболее сложной. Военные обозреватели заявляют о хаосе в обороне, а местные власти призывают жителей Покровска срочно эвакуироваться.

ТСН.ua собрал все, что известно сейчас о ситуации на Покровском направлении.

Совещание у президента

В четверг, 29 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.

По его словам, подробно была рассмотрена ситуация относительно фронта, а наибольшее внимание уделено Покровску и Торецку.

"Обеспечение наших бригад и конкретные оборонные действия. Благодарю всех подразделений, которые действительно устойчиво дерутся на позициях”, — заявил после совещания президент.

Оценка ситуации от Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что несколько дней работал в бригадах, ведущих оборону на Покровском направлении, где, по его словам, в настоящее время сложилась наиболее сложная ситуация.

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“Работа в штабах продолжается практически в круглосуточном режиме. Постоянно приходится принимать нестандартные решения по укреплению обороны и уничтожению наступающего противника”, — отметил он.

Сырский отметил, что наиболее интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки, далее — по рубежу Каменного и Красного оврагов, непосредственно в Новогродовке, ниже, в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидово.

“Бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск. Наши бойцы проявляют мужество и героизм в боях с превосходящими силами противника”, — подчеркнул главком.

Сырский особо отметил воинов 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и 151-й отдельной механизированной бригады.

Командующий украинской армией сообщил, что его работа была направлена на то, чтобы обеспечить бригады достаточным количеством боеприпасов и других материально-технических средств.

"Дезорганизация" и "полный хаос"

Между тем военный обозреватель Сергей Стерненко называет оборону на Покровском направлении дезорганизованной и заявляет, что ситуация действительно неконтролируемая.

При этом он говорит о таких главных проблемах, как плохое взаимодействие между бригадами и меньшими смежными подразделениями; дефицит людей и непропорциональное распределение их на оборонных позициях; неорганизованность ротаций бригад.

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Аналитик и соучредитель DeepState Роман Погорелый называет ситуацию на Покровском направлении критической из-за значительного продвижения врага и хаоса, который происходит во время его сдерживания.

Ссылаясь на свое общение с украинскими бойцами, которые держат удар российских оккупантов на Покровском направлении, Погорелый отметил, что у него создается впечатление о царящем там хаосе.

"Эту ситуацию необходимо стабилизировать очень быстро, потому что у врага огромное продвижение. Мы ежедневно отмечаем на карте потерю населенных пунктов", — подчеркнул аналитик.

В этом контексте Погорелый заметил захват оккупантами последней ключевой высоты перед Покровском — Новогродовки.

Куда нацелился враг

В утренней сводке 29 августа Генштаб ВСУ сообщил о 66 атаках окупантов на Покровском направлении — это втрое больше, чем на соседнем участке под Торецком и вдвое больше, чем под Кураховым и Угледаром.

Координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко отметил, что после захвата Новогродовки россияне немного изменили вектор движения на юге Торецко-Покровского направления. Основной пункт – Селидово, где не сформированы фланги защиты.

По его словам, пока держится Селидово российские оккупанты вряд ли начнут основную фазу наступления на Покровск. В ближайшей перспективе, считает эксперт, следует ожидать прорыва за пределы Гродовки и Новогродовки.

Кроме того, по мнению Александра Коваленко, россияне попытаются взять под контроль дорогу от Карловки до Селидового.

"Карловка несколько месяцев выполняет оборонительную функцию благодаря Карловскому водохранилищу, естественному препятствию. Россияне могут обойти Карловку через населенные пункты Михайловка и Мемрик и дойти до Горняка. Вся образовавшаяся территория рискует оказаться в окружении, а ВС РФ сформируют полноценный южный фланг. Это станет их главной задачей примерно на два месяца", — отметил он.

Призывы к эвакуации

Народный депутат Алексей Гончаренко в четверг, 29 августа, заявил, что ситуация на Покровском направлении критическая.

“Все вокруг говорят только одно: ну у нас же должен быть какой-нибудь план? Есть ощущение, что его нет. Обращение ко всем гражданским в Покровске – уезжайте”, — написал он в своем Telegram-канале.

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в Покровске будут закрываться некоторые заведения, предоставляющие услуги населению. В частности, банковские учреждения в городе будут работать до конца недели, а уже с понедельника, 2 сентября, граждан будут обслуживать только банкоматы.

В городе введен длительный комендантский час, жителям разрешено выходить из дома и укрытия только от 11 до 15 часов.

Местные власти призывают жителей как можно быстрее эвакуироваться в безопасные места, в частности вывезти из города детей.

В Покровске остаются 38 тысяч жителей, среди которых около 1900 детей. До большой войны численность населения в городе составляла более 80 тысяч человек, из которых 13 тысяч – дети.

Будет ли неожиданность от ВСУ?

Ранее офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий уверял, что бойцы украинской армии не собираются отступать из Покровска, а будут сдерживать продвижение врага. Более того, по его словам, на подступах к городу российских оккупантов может ожидать неожиданность.

“Я знаю больше, скажу меньше. Мы можем сделать очень хорошую картинку. Если все сложится так, как надо, то врага может ждать очень, для них очень некрасивая неожиданность, а для нас очень хорошая”, — заверил боец.

По его словам, быстрого продвижения окупантов на Покровском направлении не будет.

“Чем крупнее населенный пункт, тем больше они там вязнут и погибают. А на мой взгляд, это мое субъективное мнение, что что-то будет интересно происходить именно на этом участке фронта. И в то время это потребуется”, — подытожил Сергей Цехоцкий.

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что российские войска не остановятся на Покровске. Если им удастся захватить город, то следующими целями оккупантов станут Времен Яр и выход в Краматорск, Славянск, Константиновку, Дружковку.

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