"Все, что нам сейчас нужно, подробно известно президенту Польши": результаты встречи Зеленского и Дуды (фото)

Во вторник, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с польским коллегой Анджеем Дудой, прибывшим в Украину для участия во втором саммите Крымской платформы в Киеве.

Глава государства отметил важность присутствия друзей Украины рядом в такой символический день – День Государственного флага.

Результаты встречи Зеленского и Дуды были опубликованы на сайте президента Украины.

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Согласно сообщению, два лидера обсудили весь комплекс вопросов двусторонних отношений, совместной защиты свободы наших народов и Европы в целом. В частности,

об обороне,

о безопасности,

о поддержке,

убежище украинцев в Польше.

"Очень благодарен тебе, Анджею, твоей жене, вашему правительству и обществу дружной Польши, которые так тепло и по-братски относятся к Украине", – отметил Владимир Зеленский.

Он отметил, что некоторая помощь нуждается в тишине. Как отметил Зеленский, "все, что нам сейчас нужно, подробно известно президенту Польши. И мы очень благодарны за тот объем, который предоставила польская сторона, которая нам очень сильно помогает. Для нас, для Украины, во время войны вопрос поддержки оружием – это приоритет».

Со своей стороны Дуда отметил, что для него честь быть рядом с президентом Украины и другими партнерами на мероприятии, которое важно для деоккупации Крыма. Как отметил Дуда, полякам и представителям стран Балтии символично быть рядом с украинцами, которые борются с российской агрессией.

Президент Польши выразил уверенность в победе Украины в войне с Россией, возвращении всех оккупированных территорий и восстановлении и укреплении страны.

"Я хочу, чтобы вы были уверены: Польша и поляки с вами и будут поддерживать вас до последнего дня вашей борьбы. Мы глубоко верим, что это будет ваша победоносная борьба, и мы стоим рядом с вами", – заверил Анджей Дуда.

Напомним, 23 августа в Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда для участия во втором саммите Крымской платформы.

Украина тайно проводит второй саммит "Крымской платформы"

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