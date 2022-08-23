"Все, что нам сейчас нужно, подробно известно президенту Польши": результаты встречи Зеленского и Дуды (фото)

Во вторник, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с польским коллегой Анджеем Дудой, прибывшим в Украину для участия во втором саммите Крымской платформы в Киеве.
Глава государства отметил важность присутствия друзей Украины рядом в такой символический день – День Государственного флага.
Результаты встречи Зеленского и Дуды были опубликованы на сайте президента Украины.
Согласно сообщению, два лидера обсудили весь комплекс вопросов двусторонних отношений, совместной защиты свободы наших народов и Европы в целом. В частности,
- об обороне,
- о безопасности,
- о поддержке,
- убежище украинцев в Польше.
"Очень благодарен тебе, Анджею, твоей жене, вашему правительству и обществу дружной Польши, которые так тепло и по-братски относятся к Украине", – отметил Владимир Зеленский.
Он отметил, что некоторая помощь нуждается в тишине. Как отметил Зеленский, "все, что нам сейчас нужно, подробно известно президенту Польши. И мы очень благодарны за тот объем, который предоставила польская сторона, которая нам очень сильно помогает. Для нас, для Украины, во время войны вопрос поддержки оружием – это приоритет».
Со своей стороны Дуда отметил, что для него честь быть рядом с президентом Украины и другими партнерами на мероприятии, которое важно для деоккупации Крыма. Как отметил Дуда, полякам и представителям стран Балтии символично быть рядом с украинцами, которые борются с российской агрессией.
Президент Польши выразил уверенность в победе Украины в войне с Россией, возвращении всех оккупированных территорий и восстановлении и укреплении страны.
"Я хочу, чтобы вы были уверены: Польша и поляки с вами и будут поддерживать вас до последнего дня вашей борьбы. Мы глубоко верим, что это будет ваша победоносная борьба, и мы стоим рядом с вами", – заверил Анджей Дуда.
Напомним, 23 августа в Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда для участия во втором саммите Крымской платформы.
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