Все что нужно знать о работе заправок в Украине: где сколько заливают топлива в один бак

По состоянию на 6 марта цена бензина марки А-95 удерживается около 34-37 грн, А-92 продают за 34-36 грн, также ДТ можно приобрести за 34-36 грн за литр.
Практически по всей территории Украины в бак заливают не более 20 литров топлива. В некоторых случаях, но не везде, можно набрать также в канистру.
Кроме того, большинство крупных автозаправок (Укрнефть, ОККО, WOG, БРСМ-Нефть) могут снять на кассах наличные деньги. Где-то есть лимит на снятие (до 6 тысяч гривен).
Определенные заправки, например Glusso, перешли полностью на работу для нужд армии и ГСЧС. А в SOCAR заявили, что будут заправлять автомобили ВСУ и ГСЧС бесплатно. На WOG и ОККО такие машины обслуживаются вне очереди.