"Все, что оккупанты делают с Харьковом, шокирует весь цивилизованный мир" — Синегубов

Харьковщина продолжает страдать от постоянных обстрелов российских оккупантов.

Глава Харьковской ОВА Синегубов считает, что Кремлю не удастся захватить город. Однако опасность для мирных людей остается.

Об этом он сказал в интервью изданию Liga.net.

“42 дня мы находимся в обороне Харькова и своих позиций не сдаем. Наши вооруженные силы делают все возможное, чтобы этого не произошло при любых обстоятельствах. Все, что они сейчас делают с Харьковом, шокирует цивилизованный мир. Это уничтожение, это не "освобождение", как они называют свою так называемую спецоперацию. Мы понимаем, что враг так просто не отступит. Но все попытки ВСУ оперативно блокируют. Мы готовы защищать, пока не выгоним оккупантов туда, откуда они пришли. Наши ВСУ показывают впечатляющие результаты. Я не могу сказать, что все харьковчане находятся в безопасности, учитывая непрогнозируемые обстрелы оккупанта. И они не направлены на уничтожение военной инфраструктуры. Это исключительно против мирного населения, чтобы люди были деморализованы", – сказал он.

Вместе с тем, Синегубов убежден, что Россия проиграла битву за город.

"В то же время мы констатируем, что битву за Харьков они уже проиграли. Они понесли здесь довольно большие потери и понимают: даже если они большими силами попытаются не то что взять, а хотя бы оккупировать Харьков — они терпят серьезные потери. И это может поставить под сомнение их дальнейшие планы по продвижению по территории Донбасса. Я думаю, что большими силами идти на Харьковщину они не будут, однако мы к этому варианту тоже готовы", — добавил он.

Ранее стало известно, что российская армия ведет активные действия по направлению Изюма Харьковской области, но Вооруженные силы Украины успешно удерживают позиции.

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