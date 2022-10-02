"Все, что показывают, — бред": оккупант рассказывает матери о реальном состоянии армии РФ (аудио)

Российский солдат раскрывает правду о войне и говорит, что "победы РФ" – это всего лишь картинка для телевидения.

Разведка опубликовала перехваченный разговор военнослужащего РФ из 6-й армии 138-го отдельного мотострелкового дивизиона с его матерью. Оккупант рассказывает о истинном положении российской армии на войне.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Однако мать больше доверяет пропаганде по телевидению и не верит сыну про поражения России в войне.

"Все, что показывают — полный бред. Полный. Это все в**боны. Ты бы видела. Мы, когда сопровождали колонну техники — это п**дец. Все 50-х, 60- лет. И все в единицах. Там три танка, пять БМП", — сказал он.

Оккупант призвал мать не доверять российской пропаганде, он жалуется, что у них не хватает боеприпасов, а вооружение старое и почти недееспособное.

Однако она не слишком верит словам собственного сына.

"Показывают кадры все равно оттуда. Значит, есть и хорошая техника", — говорит женщина.

Напомним, Минобороны Украины потролило "вынужденное" отступление РФ из Лимана.

Читайте также: